Ninguna empresa se interesa por el contrato para la recogida y albergue de animales abandonados en Puerto Real

El contrato para los servicios de recogida, transporte, albergue y adopción de los animales abandonados en Puerto Real ha quedado desierto. Ninguna empresa se ha interesado por hacerse cargo de una licitación que incluía también el servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, así como la recogida e incineración de animales muertos.

El Ayuntamiento anunció su licitación a finales del pasado mes de septiembre, con un presupuesto de 160.00 euros, para un año de contrato con posibilidad de prórroga por otro año más (80.000 euros para cada año), y ahora tendrá que volver a licitarlo, con modificaciones que resulten más atractivas para las empresas del sector.

Mientras eso ocurre, la responsable de Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena, ha recordado que la prestación del servicio se garantiza gracias al contrato que se mantiene en vigor con Total Animal Services.

Hay que recordar que el 30 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Puerto Real trasladó a los animales abandonados y perdidos del municipio a un centro autorizado ubicado en Alahurín de la Torre (Málaga), gestionado por esta empresa, que posteriormente fueron trasladados a Jerez, donde esta misma empresa se hizo con un centro similar.

Allí llegaron los animales que se encontraban alojados en el centro Canicen, ubicado en Chiclana de la Frontera, del que se encargaba la empresa Athisa Medio Ambiente, a través del contrato establecido por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para prestar servicio a los ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando.

La decisión de desalojo y traslado de los animales fue adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, justificada por los informes negativos y propuesta de cierre de las instalaciones emitida por el personal técnico veterinario de los cuatro ayuntamientos, “tras las graves deficiencias de las instalaciones no corregidas e incumplimientos en los servicios prestados”.

El contrato que se deberá volver a licitar tiene por objeto la recogida en vía pública, transporte, guarda, cesión o adopción a terceros y, cuando proceda, bajo criterio y control veterinario y solamente en las circunstancias descritas en la normativa vigente, la eutanasia de los animales domésticos de compañía abandonados o extraviados en el término municipal de Puerto Real.

Se incluye también la retirada de la vía pública, transporte y eliminación de animales domésticos muertos en el término municipal; y los servicios de atención veterinaria básica para todos los animales recogidos, tanto en el propio momento de su recogida como durante su estancia en el centro de protección animal. Un aspecto importante del contrato es la promoción y gestión de las adopciones de los animales alojados en el centro de protección animal.