Después de haberse proyectado con gran éxito en distintos puntos de España, el documental 'Juan García Mondeño: el torero místico', llega al fin a Puerto Real, ciudad natal del que fue una de las grandes figuras del toreo.

La proyección se hará este viernes, 17 de enero, en el teatro del Colegio La Salle-Buen Consejo, donde el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, que organiza el acto, ha encontrado cobijo tras la negativa del Ayuntamiento de la Villa de ceder un espacio para tal fin, según denunció tanto la entidad como el Partido Popular de la ciudad.

La obra, dirigida y guionizada por Rogelio Gordo y el periodista taurino Juan Belmonte, repasa la vida de Mondeño desde sus inicios en el mundo taurino hasta sus últimos días. Un documental que no solo se centra en la figura del toreo que fue y en su decisión de abandonar los ruedos para ingresar en un convento y ordenarse fraile, sino que también se adentra en su vida más personal. Lo hace gracias a la mirada de Ralf Bunger, quien fue su pareja hasta sus últimos días, y junto a quien vivió una vida libre de prejuicios.

El documental, que es una producción de Varsau Broadcasting con la participación de Canal Sur Televisión, y se podrá ver este viernes a las 19:00 horas en el teatro del Colegio La Salle de Puerto Real