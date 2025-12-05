Concluye la primera fase del Aula de Educación Ambiental de Puerto Real

La primera fase de construcción del Aula de Educación Ambiental, situada en el Vivero Municipal de la Avenida de la Constitución, ya ha concluido. Esta obra está financiada gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA 2024), una subvención de la Diputación de Cádiz en coordinación con el SEPE que suma un total de 170.000 euros, de los cuales 120.000 euros se han destinado a la mano de obra y el resto a materiales. La iniciativa generará empleo local, y el Ayuntamiento contará con una persona encargada de educación medioambiental, con el objetivo de que, en el futuro, el espacio sea gestionado y dinamizado por asociaciones medioambientales.

El aula se ha construido reutilizando un edificio en estado de abandono bajo principios de economía circular, resultando en una edificación sostenible, accesible, de planta única y con una superficie aproximada de 96,89 metros cuadrados. Dispone de varias salas, aseos, un laboratorio y un almacén. La segunda fase del proyecto, ya aprobada por la Diputación de Cádiz para su ejecución en 2026, incluirá la acometida de saneamiento, agua y electricidad, un invernadero, un aula exterior, una cubierta verde y otras mejoras al edificio.

Aula de Educación Ambiental, situada en el Vivero Municipal / DCA

Este aula medioambiental está destinada a asociaciones como El Pulmón de la Bahía y Ecologistas en Acción, que tienen previsto dinamizar en ella sus actividades de educación ambiental en un espacio estratégico junto al vivero municipal y Las Canteras. Esta iniciativa forma parte de las medidas que el Ayuntamiento desarrolla para hacer frente al cambio climático, impulsando la sensibilización y la acción colectiva en materia de sostenibilidad.

Durante el acto, el Ayuntamiento entregó placas en reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por estas asociaciones en Las Canteras y el entorno natural del municipio. La alcaldesa, Aurora Salvador, subrayó que este espacio servirá como punto de encuentro y reconocimiento para quienes contribuyen diariamente al cuidado del entorno común, mientras que el concejal de Arbolado, Antonio Gil, señaló que “el aula será una herramienta clave para la colaboración de los colectivos en educación ambiental y en proyectos como la reforestación de Las Canteras”.

El Aula de Educación Ambiental se incorpora a los recursos municipales orientados a la adaptación al cambio climático y a la preservación del patrimonio natural en Puerto Real.