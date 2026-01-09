El comité de Navantia Puerto Real agradece al Ayuntamiento su apoyo para la recuperación de la construcción naval
La representación de los trabajadores se ha mostrado optimista ante los nuevos encargos y se ha animado a los ayuntamientos de la Bahía a mantener una posición unida
¿Qué se puede ver en el Museo 'El Dique'?
El comité de empresa de Navantia Puerto Real ha visitado el Ayuntamiento de Puerto Real para trasladar su agradecimiento al Consistorio por el apoyo y la colaboración institucional que han contribuido al regreso de proyectos de la construcción naval al astillero local. La reunión ha servido, además, para reafirmar el compromiso común con la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la localidad. Durante el encuentro, representantes del comité entregaron al Ayuntamiento un ejemplar del libro “Los Barcos del Sur. 140 años del Astillero de Puerto Real”, de José María Molina Martínez, editado por Navantia y el Museo del Dique.
El volumen, firmado con una dedicatoria de reconocimiento, fue ofrecido como muestra de agradecimiento al Consistorio por su implicación con el sector y su apoyo continuado. Desde el comité de empresa se ha mostrado optimismo ante los nuevos encargos y se ha animado a los ayuntamientos de la Bahía —Puerto Real, Cádiz y San Fernando— a mantener una posición unida que favorezca la inversión y la estabilidad laboral en los astilleros.
La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, destacó “la relevancia de que el astillero vuelva a construir barcos, un hecho que refuerza la identidad industrial de Puerto Real”. Por su parte, el concejal del área de Industria, José Antonio Montilla, señaló que “la reactivación de la construcción naval es una gran noticia que confirma la apuesta por mantener la vocación industrial del municipio y avanzar en el desarrollo económico de Puerto Real”.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas