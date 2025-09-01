Comienza la campaña de limpieza y mantenimiento de palmeras en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha esta semana la campaña de mantenimiento de palmeras, una actuación que en su primera fase se centrará en la zona de la Ribera del Muelle y La Cachucha. Posteriormente, los trabajos se extenderán a la Avenida de la Diversidad, el entorno de la Estación de Renfe y el Parque María Auxiliadora.

En total, la intervención abarcará casi 700 ejemplares, lo que supone un tercio del total de palmeras existentes en el municipio. Tal y como ha explicado el responsable municipal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, “las palmeras son plantas leñosas, no árboles en el sentido botánico, aunque a menudo se les llame así. Ocupan casi el 75% del ‘arbolado’ urbano en alcorques del municipio y hay que priorizar su mantenimiento por sectores de la ciudad”.

Desde el Consistorio se recuerda la importancia de respetar las señales de seguridad instaladas en las zonas de actuación y de no estacionar en los espacios señalizados, con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Puerto Real subraya su compromiso con el cuidado de las palmeras, consideradas un elemento clave en la imagen urbana y en la salud ambiental de la ciudad.