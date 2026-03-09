El científico Miguel Delibes de Castro inaugurará las I Jornadas de Biología de la Conservación en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz será por un día el epicentro de la conservación de la fauna y flora y de los espacios naturales protegidos en Andalucía con la celebración de las I Jornadas de Biología de la Conservación en la provincia de Cádiz, que se celebran este 12 de marzo, a partir de las 9.00 horas, en la Facultad de Ciencias en el marco del acuerdo de colaboración suscrito por el Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real con la Universidad de Cádiz.

Hay que recordar que en las últimas décadas se han llevado a cabo en esta provincia varios proyectos de reintroducción de especies amenazadas, como el águila imperial, el águila pescadora o el ibis eremita, así como planes de recuperación de especies vegetales como el pinsapo. En materia de humedales se han desarrollado, asimismo, interesantes actuaciones de restauración de lagunas y zonas marismeñas. Por último, el seguimiento de la migración de aves y mamíferos marinos en el Estrecho es otro de los ejemplos emblemáticos consolidado a nivel europeo.

El acto inaugural correrá a cargo de Casimiro Mantell, rector de la UCA; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Sergio Arjona; viceconsejero de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; José Berros, decano presidente del Colegio de Biólogos de Andalucía; y Federico Fernández, vocal de Relaciones Institucionales del Ateneo.

El prestigioso científico Miguel Delibes pronunciará la conferencia marco, en tanto que el reconocido periodista José María Montero (director del programa Espacio Protegido de Canal Sur) coordinará la mesa redonda en la que se abordarán las perspectivas de la biología de la conservación en un futuro próximo.

Con el patrocinio de la Fundación Migres, en la organización de las jornadas han colaborado la Universidad de Cádiz, la Consejería de Medio Ambiente, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, el Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte) y la empresa Red Eléctrica.