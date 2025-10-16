Charo Reyes, un ejemplo de lucha y superación para las mujeres rurales de Puerto Real

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado ayer en el local social de la Asociación de Vecinos El Rosal del Meadero de la Reina de Puerto Real, se rindió un emotivo homenaje a Rosario Reyes Bey, vecina del barrio y ejemplo de lucha y superación. Rosario, muy querida en su vecindario, fue reconocida por su trayectoria como mujer trabajadora y madre, que sacó adelante a su familia tras enviudar a una edad temprana.

Sin poder contener las lágrimas de emoción, Olga Rueda, secretaria de la Asociación de Vecinos El Rosal, que en esta edición albergó el evento, explicó que Charo, como la conocen los vecinos, "es una persona que ha hecho mucho por los vecinos, pese a las dificultades que le puso la vida al quedarse viuda tan joven", relató. "Eres un ejemplo de lucha y superación, porque has conseguido muchas cosas tú sola, cosiendo para que en tu casa no faltase nada. Estamos muy orgullosas de ti y queremos demostrarte todo lo que te queremos en este barrio, que es el tuyo", dijo dirigiéndose a la homenajeada.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala de Feminismos Lorena Díaz, quienes destacaron el papel fundamental de Rosario como referente de las mujeres rurales del municipio.

Aurora Salvador entregó el reconocimiento a Rosario / DCA

La jornada, organizada con motivo del 15 de octubre —fecha reconocida desde 1995 por Naciones Unidas para visibilizar el papel esencial de las mujeres en el desarrollo del mundo rural— incluyó una programación especial: la exposición “¿Dónde están las mujeres rurales?”, una muestra de artesanía elaborada por mujeres de la zona, una merienda compartida, la plantación de un árbol a la que ayudó el concejal de Arbolado, Antonio Gil, y el acto central de homenaje además, de un mercadillo que montó la asociación Amare LGTBI+.

La iniciativa ha contado con la colaboración activa de las asociaciones vecinales de La Chacona, Marquesado, Meadero de la Reina y la Asociación de Mujeres La Espiga, del Barrio de Jarana, que se han implicado en la organización de esta jornada de reconocimiento y celebración

¿Dónde están las mujeres de las salinas?

Del 15 al 30 de octubre permanecerá abierta en el Ayuntamiento de Puerto Real (Plaza de Jesús) una de las exposiciones enmarcadas en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres Rurales 2025 organizados por la Unidad de Feminismos del Ayuntamiento.

La muestra, titulada ‘¿Dónde están las mujeres? Las salinas de Puerto Real’, ha sido inaugurada por la alcaldesa, Aurora Salvador, junto a la concejala de Feminismos, Lorena Díaz. La misma es fruto del proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, “Estrategia cultural en el medio rural: igualdad, teatro y patrimonio” desarrollado por la Asociación de Mujeres Artistas “Las Roldanas”, tal y como explicaba Carmen Gutiérrez, integrante de este colectivo.

La muestra la componen una docena de fotografías que recrean escenas protagonizadas por mujeres en las salinas de nuestro entorno y que reflejan el papel desempeñado por las féminas, muchas veces invisibilizado. “El concepto de mujer rural ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy vemos cómo las mujeres rurales desarrollan actividades muy diversas, manteniendo su vínculo con la tierra, pero incorporando una mayor conciencia medioambiental. Es fundamental visibilizar ese trabajo, y precisamente eso es lo que pretende esta exposición”, señaló Lorena Díaz López.

Este material fotográfico ha sido posible gracias al Club Fotográfico 76 Juan Rivera, la asociación de mujeres ‘La Espiga’ del Barrio Jarana, Juan Ruíz Muriel de la Salina Molino de Ossio, Juani Rubio Seda de la asociación de vecinos del Meadero de la Reina, Lucía Bocanegra Gutiérrez y Ramón Bocanegra. La exposición se podrá visitar en horario de mañana hasta finales de este mes de octubre.