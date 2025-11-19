CCOO convoca una manifestación en Puerto Real por la "dignificación" del servicio de limpieza de la UCA

CCOO del Hábitat Cádiz ha convocado una manifestación para este sábado 22 de noviembre de 2025, con el propósito de exigir la “dignificación del personal que realiza el servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz”.

La marcha, que se va a desarrollar en Puerto Real, comenzará a las 12:00 horas desde la Plaza de los Descalzos y finalizará en la Plaza de Jesús, frente a la Casa Consistorial, transcurriendo por la calle De la Plaza. La movilización contará con la participación de las trabajadoras y trabajadores afectados, pertenecientes a la Empresa Itelymp.

Esta acción forma parte del calendario de movilizaciones desarrollado por el colectivo ante la “situación insostenible en la que se encuentra el personal de limpieza de los campus universitarios". CC.OO denuncia que esta es fruto de la “negligente actuación de la UCA en los pliegos que regulan el servicio, los cuales, lejos de mejorar, empeoran cada día sus condiciones laborales”.

El sindicato ha denunciado que la “falta de mejoras” en el último pliego de condiciones “ignoraba nuevamente las necesidades del colectivo”. Esto conlleva. A juicio del sindicato, “la consideración reiterada de este personal como trabajadoras de segunda, a pesar de que este servicio de limpieza es imprescindible para el correcto funcionamiento de la Universidad”.

La manifestación tiene como objetivo principal visibilizar esta situación, llevando el mensaje que las trabajadoras han repetido en todas sus movilizaciones: "sin limpieza no hay Universidad". Este lema resume la importancia de un servicio esencial que, según el sindicato, ha sido desatendido sistemáticamente por la institución académica.

Comisiones Obreras considera que las movilizaciones llevadas a cabo en los últimos meses han resultado en una pequeña victoria, ya que “han provocado que la UCA haya tenido que dar marcha atrás al Pliego publicado por segunda vez”. Sin embargo, el sindicato adelanta que esta victoria no distraerá al colectivo de su verdadero propósito, que es que en la licitación final se reconozcan las mejoras salariales y sociales necesarias para la plantilla.

Así, advierte que las movilizaciones continuarán. “Esta manifestación es solo una acción más de las que se desarrollarán en los próximos meses si la UCA no modifica su postura y no incorpora las mejoras necesarias en las condiciones. La plantilla está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias si sus reivindicaciones siguen siendo ignoradas”, finalizan.