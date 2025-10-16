'La calle que pisamos', según el objetivo del Club Fotográfico de Puerto Real

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real inaugura este viernes una nueva exposición en el Centro Cultural San José. Se trata de ‘La calle que pisamos’, que se podrá visitar desde el 17 de octubre (inauguración a las 19:00h) hasta el 2 de noviembre.

En esta ocasión la exposición la conforman un total de 76 obras de 20 autores y autoras diferentes, que son el resultado de los cuatro sociales que el Club ha organizado a lo largo del año. “Esta es la última propuesta que lanzamos en este 2025, pero ya estamos trabajando en la programación del próximo 2026 que será un año muy especial para nuestro Club, que celebrará su cincuenta aniversario”, dijo el presidente de la entidad, Antonio Alcázar.

Esta exposición, tal y como detalló el comisario de la misma, Fito Mendi, se divide en cuatro series, una por cada social celebrado, aunque todas comparten la misma temática general: la fotografía callejera.

La primera serie se centra en el contacto visual y recopila fotos de escenas callejeras donde alguno de los protagonistas anónimos de la calle ha descubierto que estaba siendo fotografiado y ofrece esa mirada de, “me han pillado”. La segunda serie está dedicada al mundo de las mascotas y su relación con los humanos mostrada de la manera más espontánea e interesante desde el punto de vista fotográfico.

El tercer lote se centra en el mundo graffiti “mostrando los dibujos callejeros que rellenan paredes y que han pasado de ser un insulto de mal gusto a convertirse en muchos casos en verdaderas obras de arte”. Finalmente, la cuarta serie estará dedicada a las sombras callejeras, que están por todas partes y que ofrecen múltiples oportunidades plásticas en el escenario de nuestra ciudad.

Nazaret Ramírez, concejala de Cultura, agradecía al Club su trabajo y aportación a la cultura local invitando a la ciudadanía a visitar la muestra que estará abierta al público de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.