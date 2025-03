AxSí se une a la reivindicación de mejorar la sanidad pública andaluza "lejos de las políticas de Moreno Bonilla"

Puerto Real/El portavoz de Andalucía por Sí Puerto Real, Alfredo Fernández, junto a el coordinador provincial, José Antonio Ayuso, y la coordinadora local de la formación, Sandra Rodríguez; han celebrado un encuentro con representantes sindicales de CCOO, UGT, CSIF y SATSE del sector de la sanidad y la Marea Blanca, para mostrarles su total apoyo a la convocatoria de la manifestación para el próximo 5 de abril en Sevilla.

El portavoz de la formación local ha asegurado que dicha convocatoria “es un punto de inflexión con el que nos sentimos muy identificados, porque la sanidad no está pasando su mejor momento, mostrando el PP en la Junta de Andalucía su peor cara en la gestión en materia sanitaria y que está repercutiendo negativamente, por ejemplo, en la petición de una cita de atención primaria que ya llega a más de 15 días de espera”.

Ha recordado también que el “colapso” en las políticas sanitarias es evidente también si hablamos de las especialidades, las cirugías o la atención en las urgencias, “y vemos como nos venden que las inversiones se siguen duplicando y aumentan, pero la realidad que vive la ciudadanía es otra; ya que esta inversión que nos venden ya vemos dónde acaban: en la privatización del servicio”.

Por su parte el coordinador de Andalucía por Sí en la provincia de Cádiz, José Antonio Ayuso, ha lamentado las declaraciones de los representantes políticos de la sanidad andaluza “que nos han asegurado que hay más de 30.000 gaditanos en espera para una cirugía, que los datos de lista de espera siguen aumentando y una atención primaria sigue sin recursos suficiente. Unas políticas que están creando un ambiente de malestar y crispación que termina en agresiones al personal sanitario; por eso es importante que los ciudadanos entendamos muy bien la situación y apoyemos al personal sanitario”.

De igual manera, la coordinadora de Andalucía por Sí en Puerto Real, Sandra Rodríguez, ha reafirmado las palabras de sus compañeros asegurando que “todos tenemos a alguien que está sufriendo alguna situación injusta en la sanidad andaluza, y por eso es importante que nos pongamos del lado de los profesionales del sector sin enfrentamientos con ellos, porque no tienen culpa de la situación que está viviendo nuestra sanidad pública en la comunidad”.

Por otra parte, los representantes sindicales de CSIF, UGT y Marea Blanca; han agradecido a los andalucistas su apoyo para la próxima movilización convocada. El representante de CSIF, Alberto Puyana, afeaba a los representantes de la Junta de Andalucía, no sólo ya las políticas impuestas “si no la falta de comunicación con los trabajadores y profesionales. Un auténtico muro que se transforma en una negativa continua para sentarnos a hablar las cosas. Mientras tenemos al hospital Puerta del Mar, que es el tercer centro con las listas de espera más larga de Andalucía”.

La representante de Marea Blanca, Teresa Almagro, ha asegurado que esta convocatoria “ya supone un punto de inflexión, ya que después de muchos años todos los sindicatos hemos salido como convocantes de la mano; y aunque esta situación no haga temblar a Moreno Bonilla, seguro que al menos la sonrisa se le va a congelar”. De igual manera explicaba que los datos ofrecidos “por la mayor demagoga, que es la consejera de Sanidad, son trampas continuas. No explican, por ejemplo, que ahora mismo tenemos los mismos presupuestos que en 2010. Y que estamos cansados de las continuas trampas con los datos de las listas de espera, como la no publicación de las listas de esperas de pruebas complementarias”.

También la secretaria provincial de UGT, Azucena Morales, ha afeado que la consejera del gobierno de la Junta de Andalucía nunca haya pisado la sanidad pública, “de ahí el interés que tiene en privatizar, destinando la mayoría de las inversiones en la sanidad privada. Mientras tanto, el Puerta del Mar se queda pequeño y el proyecto del nuevo hospital de Cádiz sigue paralizado”.

Desde los sindicatos sanitarios tienen claro en mandar un mensaje claro al gobierno de la Junta de Andalucía para asegurar que “esta no es una lucha de los profesionales sino de toda la ciudadanía, con un mensaje claro; que están realizando políticas que no vamos admitir”.