El Ateneo de Puerto Real convoca el un concurso de pintura infantil y juvenil sobre 'El Porvenir'

Puerto Real/Con el objetivo de fomentar los valores positivos del arte entre niños y jóvenes, el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real ha organizado el Primer Concurso de dibujo y pintura infantil-juvenil ‘Pintemos El Porvenir’.

La actividad está dirigida a niños con edades comprendidas entre 4 y 9 años (modalidad infantil) y jóvenes de 10 a 17 años (modalidad juvenil). Los ganadores serán premiados con una placa acreditativa como ganadores del concurso, así como con cheques regalos para material de dibujo y pintura. Además, se intentará, previa aprobación de los autores, que las obras que hayan participado en concurso queden expuestas durante un tiempo en una exposición colectiva.

El evento se desarrollará en los Jardines de El Porvenir el 14 diciembre de 2024, dando comienzo a las 12.00 horas y finalizando sobre las 14.00 horas. En caso de que las inclemencias climatológicas impiden el desarrollo de la actividad al aire libre se llevará a cabo en el centro cultural “Rosa Butler” ubicado en calle Ribera del muelle 5, junto a la Biblioteca Municipal 'Luis Baltasar Pacheco Villalba'.

Según se recoge en las bases del concurso, el tema de este será “Así me gustaría nuestro parque del El Porvenir”. La técnica será libre, aunque no se admitirán collage, murales y pegatinas. Se tendrá en cuenta por parte del jurado tanto la originalidad de la obra como la técnica utilizada. Las obras manipuladas por adultos o personas que no participen en el evento quedarán automáticamente eliminadas.

Para el desarrollo del concurso, los participantes deberán llevar su propio material para la realización de las obras. El jurado estará compuesto por Rosario López (docente y artista), José Enrique Izco Reina (artista Licenciado en Bellas Artes) y Vanessa Belizón, (escritora, vocal de mujer y juventud y nieta del fallecido artista puertorrealeño José Belizón Tocino).

Los participantes, al ser menores de edad, deberán ser inscritos por padres o tutores legales, a través del correo electrónico del Ateneo ateneoliterariopr@gmail.com o mandando mensaje a través de la cuenta de Instagram del Ateneo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 13 diciembre de 2024 a las 10.30 de la mañana.

Respecto a los premios, el primero consistirá en un cheque regalo para material de dibujo o pintura por valor de 50 euros y un diploma acreditativo; mientras que el segundo premio consistirá en un cheque regalo para material de dibujo o pintura por valor de 30 euros y diploma acreditativo. Los premios se entregarán en el acto público de Inicio del Curso del Ateneo Literario en el mes de enero.