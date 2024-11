El Ateneo Literario de Puerto Real expone a la alcaldesa sus principales necesidades

Puerto Real/Miembros de la Junta Directiva del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, que preside Manuel Villalpando, han mantenido recientemente una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, para repasar algunos de los temas pendientes que desde la constitución de esta entidad en el año 2016 ha estado intentando resolver con los diferentes equipos de gobiernos municipales sin una solución efectiva hasta la fecha.

Una de las principales reclamaciones que desde el Ateneo Literario se le ha trasladado a la primera edil de la Villa, ha sido la necesidad de protocolizar mediante un convenio de colaboración las relaciones entre las dos instituciones. Quieren hacer más fluida y permanente la comunicación entre Ayuntamiento y Ateneo, y que se agilicen las gestiones administrativas y organizativas de las numerosas actividades que desde la entidad cultural se vienen realizando cada año y que abarcan un amplio ámbito de materias vinculadas al mundo de la cultura y la educación, convirtiendo a esta entidad en una de las más dinámicas de la localidad.

“Como consecuencia de esta amplia actividad que desarrolla el Ateneo, resulta imperiosa la necesidad de disponer de un local adecuado”, dice el Ateneo, señalando de este modo otra de las principales necesidades de los ateneístas de la Villa. La entidad lleva tiempo demandando unas instalaciones, que no solo se usarían para las actividades propias, sino también para albergar el importante legado del que se dispone en forma de biblioteca. “Se hace imposible mantener como local social el que en la actualidad disponemos en el Centro Cívico Ciudad Abierta, en la Calle Benamahona, cedido por el ayuntamiento desde hace años, pero que no reúne las actuales necesidades de una entidad en pleno crecimiento tanto de socios como de actividades”, dice el Ateneo, que suma a esta circunstancias las “complejidades del propio edificio, cuyos horarios no se adecuan a las necesidades de nuestra entidad que está formada por personal voluntario cuyas reuniones no puede regirse por el horario administrativo habitual”.

Tras el encuentro, los representantes del Ateneo han reconocido la buena relación existente con el actual equipo de gobierno, al que agradecen su “buena predisposición” y su presencia en cuantos actos se desarrollan a lo largo del curso. No obstante, solicitan un “mayor compromiso y mayor agilidad en la resolución de estos asuntos que llevan ya demasiado tiempo sin ser resueltos”.

Finalmente se acordó mantener una nueva reunión antes de finalizar el año para hacer un seguimiento a estos temas y para avanzar en la planificación de las actividades en las que el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real ya está trabajando para el próximo año.