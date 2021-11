Diez años sin el Sáncho Davila y sin proyecto de futuro

Como se sabe, el proyecto no salió adelante . Ni viviendas, ni edificio singular ni aparcamiento subterráneo. El julio de 2016, cuando se cumplían diez años del primer acuerdo entre el Puerto Real y el Ayuntamiento , la entidad deportiva no tenía ni campo ni dinero, y su presidente, de nuevo Antonio Bohórquez, dio otro golpe en la mesa.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar la demanda”

Si en estos quince años algo ha demostrado el presidente del Puerto Real CF, Antonio Bohórquez, es que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar y que su saco de la paciencia no tiene límites. “Yo sé que vamos a ganar en el juicio y van a tener que pagar, porque se trata de un latrocinio, de una golfería”, dice Bohórquez, al tiempo que denuncia el “desamparo” de un club que está en la “indigencia”, arrastrando, desde el exilio, un problema desde hace ya más de quince años. El presidente, siempre que puede, recuerda que en 2006 el Ayuntamiento de Puerto Real hipotecó el Sancho Dávila por 9 millones y con ello compró los terrenos de Entrevías, que inmediatamente hipotecó por 20 millones. Por aquella operación, el Puerto Real no recibió el dinero. Por lo tanto, para Bohórquez se trata de “una estafa”, que los distintos equipos de Gobierno no han solucionado.