Los amigos de Milagros podrán incinerar su cuerpo 50 días después de su muerte

Han sido exactamente 50 días de angustia los que los amigos de Isabel de los Milagros De la Cruz, fallecida a los 62 años en el Hospital Universitario de Puerto Real el pasado 4 de diciembre, han tenido que esperar para poder recuperar su cuerpo. Han sido muchos los impedimientos que se han encontrado, al no ser familiares directos de ella.

Cincuenta días metidos en una maraña burocrática que les impedía darle un final digno a una mujer que moría sin familiares directos. Algunos libros, unas gafas, un manojo de llaves, 15 euros en billetes y 1,70 euros en monedas, han sido algunas de las pocas pertenecías de Milagros, que sus amigos han recibido este viernes junto a su cuerpo.

Finalmente, después de más de mes y medio de trámites, solo ha sido necesaria una declaración responsable, firmada por Pilar Gordillo como amiga de la fallecida, el único documento necesario para poder dar a Milagros el final que merecía.

El Hospital de Puerto Real, que argumentó su negativa a entregar el cuerpo a los amigos de Milagros en una decisión judicial, lo ha hecho ahora tras tener la confirmación del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Real de que, al no ser un fallecimiento judicial pasa a una decisión institucional”.

Los amigos de Milagros han podido finalmente contratar los servicios funerarios pertinentes, que se han encargado de la recogida del cuerpo de esta para que sea incinerado, tal y como era su deseo-

“Se acaban 50 días de espera y ahora nosotros podemos respirar tranquilos. Pensar el tiempo que llevaba nuestra amiga en la morgue del Hospital nos quitaba el sueño”, decía este viernes Pilar Gordillo, en nombre de quienes acompañaron a Mila hasta sus últimos días y que serán quienes se harán cargo de los costes de su incineración.

“Este sábado, a las 11:00 horas, al fin podremos despedirnos de ella. Descansará cumpliendo con su último deseo, y nosotros también estaremos felices de poder haberlo cumplido pese a todos los problemas que nos hemos encontrado en el camino”, explica Pilar.