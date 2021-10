Los alumnos del IES Muro: "No nos roban las plantas, sino nuestro derecho a la educación"

El botín es casi insignificante: pequeñas lechugas, fresas, fresas, calabazas y otras verduras que, en algunos casos, ni tan siquiera han terminado de madurar, pero el daño que realizan es mucho mayor. Tanto es así, que los alumnos del IES Antonio Muro de Puerto Real creen que “no solo nos roban las plantas, sino nuestro derecho a la educación”.

El principal sentimiento de los alumnos es de frustración, porque desde que empezaron el proyecto del huero escolar, gracias a los recursos del programa Aldea de la Junta de Andalucía y a fondos europeos a través del programa ‘Crusoe’ de Eramus+, los robos y destrozos han sido continuos. “Venimos sufriendo pequeños hurtos esporádicos, frutos y plantones son recolectados o arrancados de raíz sin permiso por alguno”, dicen los estudiantes.

El último robo ocurrió la pasada semana, y ha sido especialmente doloroso porque este curso arrancaban con un ánimo renovado un nuevo proyecto que tenía al huerto escolar como protagonista principal. Los alumnos de primer cuso de Secundaria se van a convertir en pequeños robinsones, y mediante el cultivo, cuidado y recolección del huerto, pretenden conquistar su autonomía, madurez y libertad. Lengua, Educación Física, Plástica, Valores Éticos y otras asignaturas se coordinarán para, a partir de la lectura de Robinson Crusoe, sacar adelante el huerto escolar.

Desde el centro explican que “el proyecto busca que nuestro alumnado se convenza de que son capaces de sacar un proyecto adelante, un proyecto que necesita del compromiso personal y colectivo y que nos permitirá aprender, experimentar y analizar valores éticos necesarios para construir esta y cualquier otra empresa vital”.

Además conseguirán transformar el centro mediante el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso. Jardinería, reciclaje, cooperación, creatividad y trabajo manual serán algunas de las herramientas para llevar a cabo esta transformación. “Si conseguimos culminar este proyecto, estamos convencidos de que estaremos un pasito más cerca de convencer a nuestro alumnado, presentes y futuros ciudadanos, de que igualmente serán capaces de transformar su mundo, sus casas, calles y jardines, sus barrios y centros de trabajo, sus pueblos y ciudades, su país y el mundo en definitiva”, aclaran en el IES Antonio Muro.

Estos robos o actos vandálicos son una gran piedra en el camino. Aceptan y asumen las dificultades inherentes a la agricultura, pero estaban seguros de que estas serían superadas tarde o temprano. “Además, en este proceso de superación, aprenderíamos los valores necesarios para culminar este proyecto en particular y para la vida en general. Valores como la paciencia, la resiliencia, la humildad, el esfuerzo y la tolerancia a la frustración y al fracaso. Pero no contábamos con que a estas suficientes dificultades tendríamos que añadir las piedras colocadas en nuestro camino por alguno de nuestros vecinos”, lamentan

El alumnado del centro dice desconocer si los robos se producen por avaricia o necesidad. “Si fuera lo segundo nos encantaría poder ayudar a esta persona a través de la implicación en este proyecto o mediante cualquier otra campaña solidaria que pudiéramos desarrollar en el centro”.

Pero el centro insiste en que estos robos complican la labor educativa, ya de por sí complicada, “sobre todo nuestro intento de convencer a estos pequeños ciudadanos de que vale la pena embarcarse en proyectos de transformación personal, social y del entorno”. Por ello, toda la comunidad educativa del IES Antonio Muros de Puerto Real, pide que dejen de boicotear y faltar al respeto a quienes se embarcan en este y cualquier otro proyecto.

Por eso, el centro lanza un mensaje: “No nos sentimos con el derecho de solicitar vuestra ayuda, pero sí que nos gustaría despertar vuestra conciencia y respeto y brindaros unas palabras de ánimo. Sabemos que en muchos lugares de nuestras ciudades hay mucha gente ‘pequeña’ embarcada en grandes proyectos, no desistáis ante este tipo de contratiempos y ante aquellos que tratan de convencernos de que no vale la pena trabajar por un mundo diferente. Nosotros no dejaremos de hacerlo. Quizás seguimos siendo aquellos inocentes soñadores, pero desde este centro seguimos pensando que vale la pena intentarlo”.