La alcaldesa valora como un éxito la programación del verano en Puerto Real

Puerto Real/El pasado sábado, con un concierto de Mojinos Escozíos, un Dj, y un espectáculo piromusical, se cerró oficialmente la programación ‘Tu Verano 2024 en Puerto Real’, que la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de la ciudad puso en marcha a principios del mes de julio.

Una vez agotadas todas las citas, la concejala de Cultura, Fiestas y Juventud, Nazaret Ramírez, junto a la alcaldesa de la Villa, Aurora Salvador, han hecho un balance de la misma. La sensación de ambas ha sido muy distinta a la de los socialistas en la oposición, que esta misma semana calificaban los actos de “escasos y de poco interés”.

“Para gustos los colores. Cada uno tiene su propia valoración”, dijo la alcaldesa, nada más comenzar su valoración. Aurora Salvador se ha mostrado satisfecha con las actividades realizadas, aunque ha reconocido que “siempre se puede mejorar” y que al equipo de gobierno local le hubiese gustado “hacer otros grandes conciertos, como el que hemos realizado para finalizar el verano, pero todo se andará”.

De algún modo, la alcaldesa relató su propia experiencia como asistente a la práctica totalidad de las iniciativas que se han puesto en marcha, destacando la “mucha afluencia” de público a las propuestas, que hace ver que “han sido importantes y hay que repetirlas”.

“Yo me lo he pasado genial y he disfrutado mucho del verano de mi pueblo”, expresó la alcaldesa. “Pero la verdad es que no he ido a sentirme a criticar y a juzgar todo lo que veía, porque así no se disfruta. He ido a participar”, añadió.

Nazaret Ramíorez y Aurora Salvador durante la rueda de prensa / DCA

Agradeció la primera edil a todas las entidades, asociaciones, hermandades y peñas que han participado en el programa para dinamizar la ciudad, y que en algunos casos han tenido que lidiar con contratiempos de última hora como la avería del elevador de la Casa de la Juventud que obligó a trasladar actividades como el ‘Cine Republicano’ y las ‘Noches en los Jardines’ al Centro Cultural Rosa Butler. No obstante, destacó en este sentido que el cambio de ubicación permitió un mayor aforo.

De la programación destacó la ‘Noche Blanca’ y la ‘Feria del Libro’, organizadas ambas citas por el Ayuntamiento, y que señaló como “un gran hito” del verano. Es un lujo contar con la presencia de los autores y este año se han vendido más libros que nunca, por lo que la afluencia de público ha sido mayor”.

Pero Salvador también fue autocrítica con algunas citas como la Fiesta Infantil. “Me hubiese gustado que durase más tiempo las atracciones para los niños y niñas, y eso lo vamos a cambiar”.

Incidió también la alcaldesa que el programa del verano ha sido totalmente gratuito para los usuarios y que han contribuido al consumo en los establecimientos locales. “Para mí ha sido un verano muy positivo porque, aunque no nos demos cuenta, vivimos en el paraíso”, finalizó Salvador.

Por su parte, la responsable de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, habló en la misma línea, destacando el éxito de la programación “pese a las dificultades presupuestarias que tuvimos, ya que no pudimos realizar modificaciones presupuestarias porque la oposición lo impidió”. De la programación dijo que ha sido “amplia, variada y de calidad”, y que se han conseguido “llenar los bares y restaurantes de nuestro pueblo, que también se trataba de eso”.

Ramírez, habló de la diversidad musical que ha protagonizado el verano, abarcando prácticamente todos los estilos, destacando el broche final con el concierto de Mojinos Escozíos, “que es también un punto de partida para seguir soñando alto y trabajando para ampliar la oferta y la calidad”, finalizó.