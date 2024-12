Intenta "agredir" a un médico con un martillo: así ha sido el simulacro organizado en un centro de salud de Puerto Real

Puerto Real/El Centro de Salud Ribera del Muelle de Puerto Real ha sido escenario de un simulacro de agresión a profesionales sanitarios, organizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda en colaboración con la Policía Nacional.

El simulacro, del que sólo tenía conocimiento la dirección del Centro de Salud, se desarrolló en dos escenarios, uno en la sala de reuniones del centro mientras desde la UPRL del Distrito se impartía una sesión formativa precisamente sobre las agresiones a profesionales sanitarios, y otro en una consulta de medicina de familia. Así, el interlocutor policial se hizo pasar por un usuario que solicita le atienda un médico, sin cita previa. El usuario lleva una muleta, con la que al entrar en la sala de reuniones tira una pantalla de ordenador al suelo, posteriormente, en la consulta del médico de familia saca un martillo.

El objetivo de esta actividad era comprobar in situ como reaccionaban los profesionales ante un paciente agresivo, y si sabían gestionar la situación para que no terminase en una agresión. En total han participado 30 profesionales del centro, siendo la duración del simulacro de aproximadamente una hora y cuarto.

El ejercicio es una de las medidas preventivas propuestas en la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios; este instrumento, presidido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo está contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Dicha comisión cuenta con la participación de los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, y se reúne trimestralmente en un punto diferente.

Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por Eva Pajares, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

Salud cuenta además con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.