Agrede a una enfermera del Hospital de Puerto Real y sale huyendo del centro

El Hospital Universitario de Puerto Real ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento sufrido por una supervisora general de Enfermería. Los hechos, que se produjeron ayer, han sido denunciados esta misma mañana; también para hoy, el centro ha convocado al mediodía una concentración de repulsa por lo ocurrido y de apoyo a esta profesional y a todo el personal sanitario víctima de esta lacra.

El incidente se produjo anoche, cuando la enfermera acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde se encontraba una gran concentración de personas y una de ellas, familiar de la hospitalizada, la agredió físicamente y huyó antes de que se personara el personal de seguridad del centro y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y la dirección gerencia del hospital puertorrealeño han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a esta profesional; una vez más, quieren recordar que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.

Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente; el próximo está previsto que se celebre este mismo mes en el Hospital Universitario de La Línea. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.