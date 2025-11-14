Adelante Andalucía Puerto Real exige a Diputación que asuma sus competencias en los desbroces de El Marquesado y La Chacona

Adelante Andalucía Puerto Real ha solicitado formalmente a la Diputación de Cádiz que asuma sus competencias en materia de desbroces y mantenimiento de carreteras en zonas como El Marquesado y La Chacona, donde los vecinos y vecinas denuncian el abandono por parte de la administración provincial.

El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha señalado que, a pesar de que el Ayuntamiento de Puerto Real ha intervenido en varias ocasiones para limpiar estas áreas, los desbroces en las carreteras de estas zonas corresponden a la Diputación de Cádiz, ya que son de su competencia. Según Gil, “los residentes de estas zonas sienten que la Administración provincial no da el mismo trato a Puerto Real que a otras localidades cercanas, como Chiclana. Esto genera un claro sentimiento de discriminación entre los vecinos”.

Gil ha detallado que las asociaciones de vecinos de La Chacona y El Marquesado se han mostrado especialmente frustradas con la situación. La Asociación Virgen de Fátima de La Chacona ha trasladado al concejal que "la Diputación apenas realiza intervenciones, y cuando lo hace, sólo pasa una vez al año y no es efectiva". Por su parte, la Asociación de Vecinos de San Juan del Marquesado ha informado que en su área no se realizan desbroces, mientras que en Chiclana las canalizaciones de las carreteras siempre están limpias y los terrenos anexos desbrozados.

“Desde el Ayuntamiento hemos realizado diversas comunicaciones a la Diputación, pero no hemos obtenido respuesta. Es una situación que afecta directamente a la calidad de vida de nuestros vecinos y, lo que es más grave, a su seguridad”, ha manifestado el edil de Adelante Andalucía.

Gil también ha explicado que, además de realizar diversas actuaciones de mantenimiento en la zona y de las comunicaciones enviadas a la Diputación, el Ayuntamiento ha solicitado a Carreteras del Estado que se hagan cargo de las tareas de mantenimiento de las vías, y que “aunque siempre responden, no aportan soluciones concretas”. En este contexto, el concejal ha solicitado igualmente la intervención de la Junta de Andalucía para limpiar y desbrozar el carril del tercer cordel de servidumbre que une la Cañada del Camino de Paterna con la Cañada de Arcos, debido al riesgo de seguridad que representa el estado de la vía.

“Las instituciones deben ser responsables y cumplir con sus competencias. Nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto Real lo hemos hecho. La desidia de la Diputación y la Junta no solo pone en peligro la seguridad vial, sino que también demuestra una clara falta de compromiso con los intereses de nuestros ciudadanos”, ha concluido Antonio Gil.

Adelante Andalucía Puerto Real exige, por tanto, que la Diputación de Cádiz asuma de manera inmediata sus responsabilidades y garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Puerto Real