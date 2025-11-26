Acutelan otorga a Cati Rosendo el premio a la trayectoria profesional: "Hay que dividir este galardón en miles de pedazos"

Qué importante es conocer el terreno que se pisa. Saber qué ocurre en la esquina de nuestra casa, aquello que nos afecta y preocupa; los problemas de la gente, que también son los nuestros. Lo que se celebra o lamenta en la comunidad más cercana. Ese es el valor de la información local, la que miles de profesionales trabajan y defienden cada día. Y ese valor de lo cercano ha quedado recientemente de manifiesto en la gala de clausura de la 40 edición de la Feria Tecnológica de ACUTELAN (Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales), fruto de la unión de dos entidades con una larga y reconocida trayectoria en el sector: ACUTEL y ATELAN.

En ese acto, la cercanía tomó nombre propio en Cati Rosendo Martínez (Puerto Real, 1965), que recibió el Premio a la Trayectoria Profesional por toda una vida dedicada precisamente a eso: a la información de proximidad y a las empresas que la hacen posible. No es baladí señalar que era la primera vez que esta distinción recaía en alguien cuyo mérito reside en su profesionalidad y trabajo constante. Porque Cati Rosendo no es empresaria, ni CEO, ni directora general. Ella es, y no es poco, lo que la define: una trabajadora incansable con más de 40 años de labor ininterrumpida. Lo ha demostrado desde sus inicios en Radio Puerto Real, en su extensa trayectoria en Tele Puerto Real -donde continúa-, y también en ACTUEL, de la que fue responsable de comunicación durante varios años.

Cati Rosendo recibió el Premio de la mano de Nuria López, vicepresidenta segunda de ACUTELAN / A. M.

“Más que el reconocimiento, que es muy importante teniendo en cuenta las personas que me han precedido, lo que me llevo es el afecto y el cariño recibido. No solo ahora con el premio, sino durante toda mi trayectoria”, expresó emocionada al recoger el galardón.

Solo alguien de su talla profesional podía convertir, sin pretenderlo, un premio a la trayectoria empresarial en uno a la trayectoria puramente profesional. Aunque su modestia le impida considerarse representante de un colectivo tan amplio y relevante, Cati es consciente -y así lo contaría si fuese ella quien firmara esta crónica- de que su reconocimiento es un paso importante para “las plantillas de trabajadores”.

A ellos quiso dedicar también su premio: “No quiero que esto sea solo mío, sino que se divida en miles de pedazos para todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Afortunadamente somos muchos y ojalá mañana seamos más, como señal de que los operadores locales de telecomunicaciones van creciendo”. Por eso animó a empresarios y emprendedores a seguir generando empleo y riqueza en las ciudades donde se implantan. A ellos también agradeció su apuesta decidida por un sector en continuo cambió, y que se enfrente a constantes retos tecnológicos.

En lo más personal, Cati Rosendo compartió la distinción con su familia. “Sin el apoyo de nuestro entorno más cercano ninguno podríamos afrontar los retos profesionales. Por eso quiero compartirlo con mi marido, Francisco Javier, y con mi hija Victoria”. También tuvo un recuerdo especial para sus padres: “Siempre les agradeceré el esfuerzo, el sacrificio y los valores con los que impregnaron a mis hermanos y a mí”.