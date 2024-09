La actividad comercial en el reformado Mercado de Abastos de Puerto Real no se espera hasta 2027

Puerto Real/Las obras del Mercado de Abastos de Puerto Real están cumpliendo con las últimas previsiones que se ofrecieron después de que el Ayuntamiento llegase a un acuerdo con la empresa que ejecuta los trabajos, una vez que el Consistorio tuvo que asumir el coste de la remodelación el pasado 1 de enero. De hecho, en el pleno de ayer jueves se aprobó una modificación presupuestaria para hacer frente a los casi 900.000 euros, que el Consistorio debe pagar a la empresa que está ejecutando los trabajos.

La previsión es que el próximo mes de octubre finalicen los trabajos de remodelación del edificio. Ese supondrá el fin de la primera fase del proyecto que se centra únicamente en la reforma estructural. Una vez finalizado, se tendrá que convertir ese edificio en Mercado de Abastos para que empiece a funcionar como tal.

Es decir, queda por delante la habilitación del Mercado para que los detallistas se puedan instalar, y eso implica desde instalaciones eléctricas y de saneamientos que cumplan con la normativa vigente para ese tipo de negocios, a la creación de los espacios que permitan la actividad comercial. Por lo tanto, habrá que mantener la carpa provisional en la Plaza Alberti y seguir pagando el alquiler de la misma, hasta que ese trabajo se realice, y no será pronto.

El Ayuntamiento ni tan siquiera tiene terminado el proyecto y no sabe aún el coste que tendrá. “Barajamos que costará alrededor de un millón y medio de euros, pero estamos elaborando el proyecto para tenerlo claro y, además, poder presentarlo a algunas líneas de subvenciones”, explica el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla. Es cierto que existe un proyecto que no está del todo ajustado a la realidad y que ya se ha presentado a algunas convocatorias de subvenciones, que no se han logrado.

Paralelamente, según ha explicado Montilla, se trabaja también en buscar la financiación por si es el Ayuntamiento quien tiene que hacerse cargo, como ha terminado ocurriendo con la remodelación estructural. “Vemos que encaje puede tener en los presupuestos del 2025 en los que estamos trabajando, o si es posible a través del remanente de Tesorería”, dice.

En cualquier caso, es consciente Montilla de que no será un tema inminente. “Hablar de fechas es complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores, pero la verdad es que el horizonte que nos marcamos para que los detallistas vuelvan al mercado remodelado y empiecen con su actividad diaria lo tenemos ya en el 2027”, explica el edil.

También dicen que se intenta acortar los plazos lo máximo posible porque, cada mes que pasa supone seguir haciendo frente al pago del alquiler de la carpa provisional de la Plaza Alberti.

Hay que recordar que la actuación actual, la de la remodelación del edificio, con un presupuesto de 1.536.000 euros, se incluye en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Puerto Real, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. El 20% restante correspondía al municipio.

Sin embargo, el plazo que la Unión Europea fijaba para la culminación de los proyectos era el 31 de diciembre de 2023. Eso significó que, a partir de esa fecha no se subvencionó ningún trabajo más y que todo lo que queda por ejecutar sale de las arcas municipales.

De este modo, la subvención europea se limitó al 80% de las obras ejecutadas hasta final del pasado año, que, en ese momento, según el concejal de Urbanismo, estaban por encima del 50%. Es decir, finalmente, el Ayuntamiento tendrá que pagar alrededor del 60% del total de la obra, y no el 20% como se preveía en un principio. Pasando de una inversión inicial de unos 300.000 euros, a más de 800.000 euros.

Pero este no era el único problema al que se enfrentaba al consistorio relativo a las obras del mercado. Ya que hay otro plazo marcado que hay que cumplir. Si las obras no alcanzan el 80% de su ejecución en el mes de octubre, se perderá la subvención al completo. “Ese es un extremo al que no vamos a llegar porque la empresa nos ha asegurado que en el mes de octubre ya estará finalizada la primera fase al completo”, asegura Montilla.