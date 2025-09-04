Se abre el plazo para participar en el Trofeo Bahía de Cádiz de orientación: Rogaine y MTB

El Club de Orientación Fundi-O junto con la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Orientación y en colaboración con la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, organizan el 2ª Liga Andaluza (LA) y Campeonato de Andalucía de Orientación (CAO) Rogaine, así como la 4ª LA y CAO de MTB-O.

Las dos modalidades que van a desarrollarse el 20 y 21 de septiembre son: Rogaine, en la que el circuito se realiza andando y en grupo; y la MTB-O, en la que se compite en bicicleta de manera individual. El día 20 se hará la prueba a pie por todo el casco urbano de la ciudad de Puerto Real, y el domingo 21 la prueba de bicicleta por la zona del Barrio Jarana.

El Club de Orientación Fundi-O es uno de los clubes de orientación de la provincia. Tiene su sede en Cádiz pero los socios vienen de todos los rincones de la provincia, e incluso de fuera de ella, siendo uno de los clubes con más federados de Andalucía.

La directora de la prueba, Eva López Sepúlveda, que ha estado presente junto con la concejala de Deportes, Virginia Mena, en la presentación de ambos eventos deportivos, ha indicado que las inscripciones están abiertas para toda la población que se sienta atraída por esta disciplina, aunque no la haya practicado nunca ni este federada. Para inscribirse hay que acceder a esta dirección www.fundi-o.es, donde además se podrá obtener información complementaria.