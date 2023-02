Vecinos de calle Tierra: "Tenemos un parque infantil en la puerta, pero da miedo usarlo"

Los vecinos de la calle Tierra de Puerto Real han vuelto a lanzar sus quejas ante el Ayuntamiento por los problemas que padecen quienes residen fuente al Paseo de Andalucía, en la zona del tablero superior de la vía soterrada.

El historial de quejas de esta zona es ya histórico, y se remonta prácticamente al momento en el que comenzaron las obras para soterrar la vía del tren. Incluso en la inauguración de esta infraestructura, de lo que se cumplirán ahora 8 años, protagonizaron una protesta por el abandono de la zona en la que se encontraba la antigua pasarela peatonal.

En estos años, han mejorado cuestiones como el mantenimiento de los jardines que, “aunque se puede mejorar no están tan abandonados como antes”, dicen los vecinos. El principal objeto de las críticas es el pésimo estado del parque infantil ‘Las cuatro esquinas’ y el mobiliario urbano.

“Tenemos un parque infantil en la puerta, pero da miedo usarlo. Es increíble que tengamos que llevar a los niños a los de otros barrios, e incluso a otras localidades, ya que es difícil encontrar aquí uno en condiciones, porque el nuestro está impracticable”, dice una de las vecinas de la zona.

Y es que, según aseguran, desde que el 6 octubre de 20202 se produjese un incendio en el parque infantil, “estamos esperando a que se retire mobiliario urbano como los bancos, que siguen allí ‘derretidos” y se mejore el parque que desapareció, y los de sus alrededores, donde faltan elementos como columpios o la famosa tirolina”.

La imagen que presenta el parque infantil de la zona es la del deterioro, con estructuras totalmente oxidadas, y un suelo de caucho lleno de boquetes, en la parte en la que aún quedan cuatro balancines. Frente a esta zona: tres columpios, uno de ellos sin asiento. Además, hay una zona, en la que se produjo el incendio, en la que no queda ningún elemento para que los pequeños puedan divertirse.

“Además de que el aspecto es desastroso, no da ninguna seguridad a las familias, que no quieren usarlo”, dice una vecina. Afirman los residentes en la zona que en el mes de diciembre adquirieron un compromiso del Ayuntamiento de que se iba a intervenir, pero, hasta el momento, “no se ha hecho nada”.

Sobre este asunto hay que recordar que distintos grupos de la oposición, entre ellos Verdes Equo, han demandado al equipo de Gobierno una actuación urgente en todos los parques infantiles del municipio, ya que el contrato para su mantenimiento lleva caducado casi dos años.

Al respecto, cabe reseñar que el Ayuntamiento publicó este martes en su tablón de anuncios la apertura del plazo de recepción de ofertas para la contratación de los trabajos técnicos para la elaboración y redacción de Memoria justificativa y Pliego de Prescripciones técnicas, para crear el contrato de servicios para la reparación y puesta a punto, mantenimiento y conservación de áreas de juegos infantiles, áreas de gerontogimnasia y áreas de calistenia ubicadas en el término municipal de Puerto Real. Se trataría de un contrato con un presupuesto base de licitación de 3.025 euros, durante dos años con posibilidad de prórroga de un año más.