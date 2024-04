Vecinos de 'El Marquesado' de Puerto Real se oponen a la instalación de una antena 5G en el barrio

La tranquilidad con la que se vive en la barriada de ‘El Marquesado’ de Puerto Real se ha roto para gran parte de los vecinos. Especialmente para aquellos que viven en la calle Gaviota, que han emprendido una lucha que podría ser similar a la de Don Quijote contra los molinos (o gigantes).

Y es que, donde hay quien ve una mejora en las telecomunicaciones y prima el interés general, ellos ven un “peligro constante para la salud”. Ese es el principal argumento que los vecinos usan para justificar su negativa a que la torre de telecomunicaciones 5G, que de momento solo tiene una estructura de 40 metros, empiece a cumplir su función.

La torre en cuestión se encuentra en el interior de una propiedad privada. Un vecino de la calle ha “arrendado –según los vecinos- una parte de su parcela para la colocación de esta infraestructura”.

Gema Rosso, que ha aclarado que actúa como portavoz de “todos los vecinos”, incide en que no es una lucha contra este vecino particular, sino contra la antena por los perjuicios que puede ocasionar, principalmente para la salud. “No vamos en contra de nadie, lo que queremos es que se quite la antena porque está demostrado que puede provocar enfermedades como el cáncer”, aseguran. “Esto es una locura, porque aquí hay muchos niños pequeños”, inciden.

A esto añaden el impacto medioambiental que supone una estructura de 40 metros en un entorno natural como es la barriada de El Marquesado. “Yo pensaba que iban a poner una antenita, no que me iban a poner la Torre Eiffel prácticamente en mi jardín”, dice la vecina que vive en la finca contigua a la que acoge la torre. “Es que está más cerca de mi casa que de la que ha alquilado su finca para que la instalen”, lamenta.

Los vecinos han presentado denuncias en el Ayuntamiento de Puerto Real. El concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, explica que “desde el Consistorio se está trabajando para que prevalezca el interés de los vecinos, su salud y la del Medio Ambiente. Esas son nuestras prioridades, por lo que esperamos que la situación se aclare antes de su puesta en marcha, que tendrá que tener el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al que ya hemos solicitado la información pertinente”

¿Cuáles son los posibles riesgos para la salud derivados del 5G?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que también hace referencia la propia normativa en España, dice que “hasta la fecha, y después de muchas investigaciones realizadas, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas”.

También añade que las conclusiones relacionadas con la salud se extraen de estudios realizados en todo el espectro radioeléctrico, pero, hasta el momento, solo se han realizado unos pocos estudios en las frecuencias que utilizará el 5G.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano. Los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano. A medida que aumenta la frecuencia, hay menos penetración en los tejidos del cuerpo y la absorción de energía se limita más a la superficie del cuerpo (piel y ojos). Siempre que la exposición general se mantenga por debajo de las directrices internacionales, no se prevén consecuencias para la salud pública”, concluye la OMS.