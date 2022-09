Unidas Podemos envía una propuesta al borrador del presupuesto de mas de 1,5 millones

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real está elaborando los presupuestos para este año 2022. Una vez elaborado un borrador, que se ha entregado a los grupos de la oposición, formaciones como Unidas Podemos han elaborado una batería de propuestas que este lunes han presentado el edil responsable de Hacienda, Rufino Morillo.

La primera valoración de la coalición de Izquierda Unida y Podemos en Puerto Real, en una rueda de prensa que ofrecieron este lunes, es que “el borrador presentado por el PSOE y AxSí “carece de sensibilidad social y no responde a las necesidades de la población”. En palabras de José Alfaro, concejal por Izquierda Unida, “que se acepten esas propuestas serán la condición para que demos nuestro voto favorable al presupuesto.

Además, han marcado una “línea roja”, que, tal y como ha adelantado la portavoz provincial de Podemos Cádiz y concejala en Puerto Real, Ascensión Ruiz, es la negativa a que se produzca un recorte en la partida destinada a Servicios Sociales en más de 200.000 euros. “Son unos presupuestos técnicos pero para nada sociales. Que me digan que sobra dinero de los servicios sociales es una aberración con las necesidades que existen”, matiza Ruiz. Por ello, entre la batería de propuestas figura un aumento de la partida de Servicios Sociales, destinadas a ayudar apersonas en situación de vulnerabilidad, en 268.110 euros.

Otra partida que Unidas Podemos quiere incluir en el presupuesto va destinada a crear una línea de ayudas o subvenciones, mediante convocatoria pública, para el fortalecimiento del tejido asociativo. Serían unos 100.000 euros para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades en distintos campos (vecinales, deportivas, culturales, solidarias y medioambientales, entre otras).

La tercera propuesta es la realización de un programa de actuación en el acerado del municipio, “que garantice la accesibilidad, la movilidad y la seguridad”. Para ello proponen destinar medio millón de euros. En este sentido, incluyen la adecuación de las instalaciones deportivas del municipio, como las exteriores del pabellón municipal, las de José Saramago, San Juan Bosco o en el Río San Pedro. “Con ellos se fomenta el deporte base, tan necesario en la localidad”, dice Alfaro. Para una primera fase de este proyecto proponen alrededor de 240.000 euros.

En materia de infraestructuras se hace también referencia al adecentamiento de los centros sociales y cívicos de las barriadas periféricas de la ciudad, que se podría llevar a cabo, a juicio de Alfaro, Incluyendo una partida de 70.000 euros.

Respecto al medio ambiente y en especial para las zonas ajardinadas, se solicita una partida de 250.000 euros, para actuaciones en zonas como el parque de La Liviana, el Pinar de Casines, el Pinar de la María y zonas del Río San Pedro y barriadas rurales.

Combatir la pobreza energética es otro de los propósitos de Unidas Podemos en la propuesta para el principal documento económico del municipio. Incluyen una dotación de 155.000 euros para crear una experiencia piloto de comunidad energética, que propicie la energía limpia de cercanía aprovechable tanto por el propio ayuntamiento como por el tejido comercial y empresarial y los vecinos en general. En esa partida también incluyen la renovación del parque móvil municipal con vehículos no contaminantes.

Por último, consideran en el principal grupo de la oposición que la conmemoración de los hitos históricos “no deben quedarse en actos efímeros”. Para ello quieren que se ponga en marcha un proyecto que dé a conocer toda la historia cultural, medioambiental y social den municipio. “Proponemos que, para empezar, se destinen 16.000 euros el programa que hemos llamado Conoce el Río San Pedro” apuntó Alfaro.

Todas estas propuestas tendrían un coste más de un millón y medio de euros, a los que se podría hacer frente “con una serie de propuestas para aumentar los ingresos, que también hemos entregado al responsable de Hacienda”.

Aunque en Unidas Podemos dicen haber sido recibidos con “mucha amabilidad” por parte del edil de Hacienda, la sensación de la portavoz de Podemos ha sido que “parece que los números del borrador que han elaborado son inamovibles, que todo está hecho ya y no hay voluntad”. Así, Tanto Ruiz como Alfaro han pedido al equipo de Gobierno que estudien las propuestas “porque son viables, de no ser así no las hubiésemos presentado”.