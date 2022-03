Silva: “La gestión de la RPT está siendo totalmente transparente y participativa”

La delegada municipal de Recursos Humanos, Carmen Silva, ha defendido el trabajo que se está haciendo desde el gobierno municipal para que el Ayuntamiento tenga una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “ajustada a sus necesidades reales, para ofrecer el mejor servicio público posible, y no elaborada a imagen y semejanza del gobierno de turno”.

Silva resalta que “la gestión de la RPT está siendo totalmente transparente y participativa, como demuestra el hecho de que tanto las distintas organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento como los grupos municipales tienen el documento desde el mismo momento en el que estuvo en nuestro poder”.

En este sentido, la responsable municipal de Recursos manifiesta que “es llamativo que Unidas Podemos, que no ha presentado aportación alguna, falte el respeto e intente ensuciar el trabajo que se está haciendo con los sindicatos, a los que ha utilizado como parte de su juego político, de su interés partidista”. Carmen Silva alude así al comunicado emitido este martes por la coalición tras haberse reunido con los sindicatos, “algunos de los cuales incluso han trasladado su malestar, al sentirse utilizados”, asegura la edil socialista.

Asimismo, destaca que “a diferencia de la RPT que elaboró el anterior gobierno local, que no contaba con informe alguno por parte de Intervención y Secretaría porque no se ajustaba a la legalidad y no tenía cobertura presupuestaria, el documento que se ha elaborado en esta ocasión está totalmente consensuado y abierto a la participación”.

En esta línea, explica que “el borrador se elaboró con las aportaciones de las personas responsables de las distintas unidades administrativas, porque queríamos conocer las necesidades reales para un correcto funcionamiento del Consistorio”. Así, destaca que “con las aportaciones, se ha trabajado en un documento a través de un asesoramiento externo especializado, que contribuye también a despejar toda duda de intervención política por parte del gobierno municipal. Dejamos claro que la gestión de Recursos Humanos no se ha privatizado, una nueva muestra de su intento de desinformar a la ciudadanía”.

De hecho, la edil incide en que “la participación ha sido máxima, hemos tenido un periodo de alegaciones, cuyo plazo incluso fue ampliado para facilitar la presentación de propuestas y correcciones por parte de sindicatos y la propia plantilla”.

Sin embargo, desde donde “no ha llegado ninguna aportación ha sido por parte de Unidas Podemos, que a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo y de tener las puertas de la Delegación Municipal de Recursos Humanos totalmente abiertas, pretende únicamente intentar sacar rédito político, como nos tienen acostumbrados, sin pensar en el bienestar y la seguridad de la plantilla municipal”.

En otro orden de cosas, dice Silva que “la falta de escrúpulos y de rigor de la información difundida por Unidas Podemos es tal que dicen que hay trabajadores que protestan a diario frente al Ayuntamiento y lo asocian a la RPT, cuando están ahí porque se anuló el perfecto encuadramiento, una medida ilegal que fue notificada al Ayuntamiento en febrero de 2016, con ellos en el gobierno local, y que guardaron en un cajón sin hacer nada por regularizar la situación. Entonces, miraron para otro lado, sin importarles solucionar el problema de ese personal del Consistorio y ahora vuelven a faltarles el respeto. La hipocresía es tal que ellos conocían el asunto y votaron a favor de la suspensión del perfecto encuadramiento como medida cautelar en el pleno, porque sabían de la ilegalidad del concepto”.

Finalmente, Carmen Silva afirma que “lejos de torpedear el buen trabajo que se está haciendo por parte del personal de Recursos Humanos, y el trabajo callado con las distintas organizaciones sindicales, lo que ha hecho Unidas Podemos es retratarse, tanto por buscar una foto critica por quienes salen en ella y se siente utilizados políticamente como por hablar por hablar, no sabemos si por desconocimiento de cómo se ha gestionado el asunto o por falta de trabajo y acción, que es lo mismo que ocurrió cuando tuvieron la ocasión de gobernar y contribuyeron a aumentar los problemas, en vez de solucionarlos”.