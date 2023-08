“Queríamos revitalizar Las Canteras y ahora no nos vamos a quitar de en medio”

El incendio del parque de Las Canteras, que se origino el pasado 6 de agosto y se mantuvo activo hasta el sábado 12, ha supuesto un duro golpe para toda la ciudadanía de Puerto Real, que veía como el querido pinar se calcinaba con rapidez.

Con mucha preocupación siguieron también el avance de las llamas en la empresa ATDT (Arsenales Técnico Dimensionales del Trocadero), que hace solo un par de meses, y después de una tramitación legal de más de cuatro años, habían iniciado el proyecto de ocio y restauración en el Patio del Pozo, uno de los lugares más emblemáticos del Pinar.

“Para nosotros ha sido un duro golpe después de todo el trabajo que venimos haciendo durante muchos años”, dice el administrador de la empresa, el puertorrealeño, Juan Ramírez, que no quiere tirar la toalla. “El principal objetivo de nuestro proyecto era revitalizar Las Canteras y tras el incendio tenemos que hacerlo con más razón. Ahora no nos vamos a quitar de en medio”.

Aunque se han visto afectadas alrededor de 80 hectáreas del Pinar, la zona del Patio del Pozo no ha sido de las más dañadas. “La zona en la que trabajamos se ha salvado. Hay algunas zonas quemadas pero, en comparación con otras partes, el porcentaje afectado es menor, si acaso un 30% de la vegetación que nos rodea”, dicen en la empresa.

Desde que a mediados del pasado mes de junio comenzaron las obras en el Patio del Pozo, los principales trabajos se habían centrado en la cimentación del nuevo restaurante con el que contará el parque. Por lo tanto, la empresa ya ha invertido gran parte del presupuesto total, que alcanza alrededor de 450.000 euros, en esos trabajos y en la compra de materiales. “Ya está todo iniciado, la inversión hecha y hay que tirar para adelante”.

Así, ahora están pendientes de saber cuándo y cómo podrán reanudarse los trabajos. “Estamos a la espera de que el Ayuntamiento, la Junta o la administración que sea competente nos autorice a volver a entrar en el Pinar y poder reanudar los trabajos”, explica Ramírez. Para ello será necesario que los técnicos evalúen la zona para que se pueda hacer con seguridad, y eso pasa, entre otras cosas, por un análisis de cada ejemplar de pino afectado para descartar el riesgo de caída.

Aunque el entorno no es ahora tan atractivo como hace unas semanas, la empresa confía en que pronto vuelva a lucir como antes. No obstante, si tienen claro que habrá que repensar algunos de los proyectos que se habían planteado desde el inicio. Y es que, junto al restaurante, había proyectado un ‘Aula Medioambiental’ destinado especialmente a los escolares, que sirviese de algún modo para recibir visitas de escolares junto a actividades pensadas para ellos como las yincanas. “Eso habrá que modificarlo porque imaginamos que en el parque no se podrá entrar durante algún tiempo”.

También siguen adelante con la otra pata del proyecto: el parking de caravanas. Este se ubicaría en el recinto ferial de Las Canteras y tendría, en principio, espacio para acoger a 16 caravanas, roulotte o furgonetas camper, con la idea de que se puede ampliar. Este espacio se situará en una zona provista de arboleda, paralela a la Avenida María Auxiliadora y próxima a la Caseta Municipal. Consta de una superficie de casi 90 metros lineales marcadas y dispuestas con diferentes fondos para diversos tamaños de vehículos. Cada plaza tiene acometidas de agua potable y preinstalación de electricidad, empotradas en el muro lineal que define el frente del aparcamiento y ordenado según el número de plazas.

Los servicios del parking de caravanas se completarían con el módulo de aseos que se usa durante la Feria y que ofrecería a los usuarios del parking un servicio cómodo y adecuado a sus necesidades. El objetivo que se persigue es la puesta en valor de una zona del recinto ferial que durante la mayor parte del año se encuentra en desuso.

Es una realidad que, actualmente, este espacio del recinto ferial se usa ya por parte de muchos aficionados a este tipo de turismo, lo que se pretende regular con una dotación de servicios mucho más óptima que la actual. Hay que recordar que el parking de caravana tendrá que cesar su actividad cada año entre el 1 de mayo y el 1 de julio, para el montaje, celebración y desmontaje de la Feria de la Feria de Primavera