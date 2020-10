El pleno aprueba subir el IBI casi 34 euros de media al año

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario y telemático, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el tipo impositivo del impuesto está fijado en 0,5875%, que según explicó el concejal de Hacienda, Rufino Morillo, “es inferior al 0,6%, contraviniendo lo previsto en el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales”.

Ese fue el principal argumento para la aprobación de la subida del IBI, cuyo porcentaje se ha fijado en el 0,65%, gracias a los votos a favor del PSOE y AxSí, y con el voto en contra de toda la oposición. Esta subida, según explicó el edil, supondrá un incremento de poco más de 30 euros al año, por cada recibo.

“Entendemos que el valor catastral medio de las viviendas afectadas es de 53.747 euros. La cuota tributaria que vendrán a pagar estos inmuebles es de 349 euros, mientras que hasta ahora se paga 315 euros, por lo que la subida supondrá, aproximadamente de 34 euros, unos 17 euros al semestre”, detalló el concejal. También apuntó Morillo que quienes se acojan a los planes de pagos personalizados notarán una subida de menos de tres euros al mes.

Así, la subida supondrá, en total, que el ayuntamiento incremente la recaudación en 750.812 euros. Morillo insistió en que en los últimos cinco años, por no haberse adaptado la ordenanza a la nueva normativa, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar más de 150.000 euros al año, lo que supone un montante total 750.800 euros. Exactamente la misma cantidad que se va a incrementar a partir de ahora.

Los socialistas solo contaron con el apoyo de sus socios de Gobierno de Andalucía por Sí, suficiente para sacar adelante la propuesta. El respaldo supuso un cambio de opinión en los andalucistas, que Manuel Izco motivó en que la subida propuesta era bastante inferior a la que se había marcado en un principio y que se fijaba al 0,7%. “La inicial propuesta que se retiró, que hablaba de una revisión al 0,7%, se ha retirado, y ahora el 0,65% es menos gravoso y con esto nos garantiza las inversiones, por ejemplo, en servicios sociales”, apuntó Izco para justificar el voto favorable de su formación. También celebró que el acuerdo alcanzado con el PSOE implicase que no habrá ninguna otra subida del IBI en lo que queda de legislatura, y que existe la posibilidad de bonificaciones para determinadas familias.

La oposición en pleno votó en contra. Casi todos coincidieron en que es necesario subir el impuesto al 0,60%, tal y como marca la Ley, pero no al 0,65%. El principal argumento, tal y como detalló el concejal de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, es el delicado momento que pasa la economía de los ciudadanos. “Hay familias que actualmente no llegan a final de mes y esto supondría un hachazo en sus economías”, digo Cisneros para justificar su voto en contra.

Por su parte, Fátima Pontones, que actuó como portavoz de Adelante Puerto Real, además de recordar que el actual Gobierno no respaldó la subida que se planteó en el anterior mandato y que afectaba solo a las grandes empresas, mostró su rechazo a una subida que dijo “castiga a la mayoría de la población que verá incrementado el recibo en un 10%, en tiempos económicos muy complicados”. También insistió en la propuesta de la coalición de Podemos e Izquierda Unida de crear una comisión para estudiar las diferentes ordenanzas de forma global y determinar cuales se podrían modificar”.

Los argumentos de la oposición fueron calificados por la Alcaldesa, Elena Amaya, como "populistas", e insistió en que la subida "es necesaria" y que no supondrá un varapalo para las familias. "Estoy convencida de que no pensáis lo que decís. Todos sabemos que quien puede pagar 300 euros al año puede pagar 300 euros puede pagar 330, y que quien no puede asumir 30 euros de subida tampoco puede pagar los 300 actuales", dijo Amaya.

Por último, el edil Morillo puntualizó que, aunque con la subida aprobada, Puerto Real sigue teniendo un tipo impositivo que “está por debajo de la media de la provincia de Cádiz”. Además, dijo que con esta medida se intentará lograr el equilibrio entre los ingresos y gastos en el Ayuntamiento, y “se estará en condiciones de enviar al Ministerio un presupuesto adecuado y sin condicionantes, que permita la gobernabilidad del Ayuntamiento que ahora se sustenta en unos presupuestos defectuosos, que se remontan al 2014”.