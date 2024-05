Puerto Real sigue plantando cara a los mosquitos transmisores del Virus del Nilo

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del servicio municipal de Salud, Consumo y Cementerio, se va a continuar las actuaciones previstas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO), que se activó el 24 de agosto de 2020 al detectarse un caso en un caballo.

Este Plan, elaborado por el Ayuntamiento y aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias, así como por la Delegación Territorial de Medio Ambiente (que autoriza el uso de productos respetando nuestro entorno), se publicó en BOJA el 12 de marzo de 2021 y determinó para el municipio de Puerto Real un nivel de riesgo 4.

No obstante, para la temporada 2024 y tras varios años de actuaciones y vigilancia, se ha determinado para el municipio de Puerto Real un nivel de riesgo 3 moderado, ya que no se han detectado casos del Virus de la Fiebre del Nilo (ni en personas ni caballos) desde el año 2020. Aún así, se estima que la necesidad de continuar con la vigilancia y tratamientos larvicidas, así como con la evaluación de la situación del municipio a principios del próximo año.

Estas actuaciones consisten en el desarrollo de actividades de prevención y control vectorial, vigilancia entomológica en el ámbito del territorio municipal, trabajos larvicidas contra mosquitos, actuaciones de vigilancia, diagnóstico y control de la situación.

Estas actuaciones serán realizadas durante los meses de junio a octubre de 2024 por una empresa autorizada y registrada para el uso de productos biocidas (ROESBA), que también informará de la situación de riesgo del municipio realizando vigilancia y controles durante el mes de mayo del año 2024.

Este mes se ha fijado para analizar la situación de riesgo de los municipios, teniendo en cuenta los datos aportados por la vigilancia y los controles efectuados en los mismos para determinar el nivel de riesgo para la siguiente temporada, donde influyen factores climatológicos, como son las lluvias y temperaturas templadas o cálidas, que favorecen la proliferación de mosquitos vectores transmisores del virus.

¿Cuáles son las zonas de actuación del Plan?

En el municipio de Puerto Real se actuará en:

1.- Las zonas próximas a los núcleos densamente poblados, en aquellos puntos de acumulación de agua tales como: imbornales, fuentes ornamentales o estanques. Estas zonas se encuentran en el propio núcleo urbano de Puerto Real; y en las barriadas Río San Pedro, Barrio Jarana y Meadero de la Reina. Teniendo en cuenta los puntos existentes en los propios núcleos poblados y los puntos periféricos fuera de éstos.

2.- Las zonas fuera de los núcleos poblados, en acumulaciones de agua de entornos no estrictamente urbanos con carácter permanentes o semipermantes localizados en las proximidades de los núcleos poblados, como:

Las Aletas , en las proximidades del antiguo campo de fútbol “Ortega Pejito”

, en las proximidades del antiguo campo de fútbol “Ortega Pejito” Las Aletas, en las proximidades de la pista de motocross.

Poza existente bajo el puente de Casines ( Laguna de la Marroquina )

) Los Barreros , tanto la propia poza de los Barreros como las existentes en el camino de los Barreros.

, tanto la propia poza de los Barreros como las existentes en el camino de los Barreros. Zonas inundables del Meadero de la Reina.

¿Qué recomendaciones tiene que seguir la ciudadanía?

Desde el Servicio de Salud, Consumo y Cementerio, se recuerda no todos los mosquitos están infectados, que no todas las picaduras son contagiosas, que no todos los contagios desarrollan la enfermedad y que, no se produce contagio entre personas ni si hay contacto directo al tratar con caballos.

Las principales medidas para prevenir la infección en humanos se basan en evitar las picaduras de mosquitos, por lo que se recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, e intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer.

Procurar dejar la luz apagada y seguir diariamente una correcta higiene corporal, evitando los perfumes intensos, son también dos consejos útiles para prevenir las picaduras. A esto se suma el usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudir la ropa antes de usarla si se ha tendido en el exterior.

Por otro lado, se recomienda hacer un uso adecuado de los repelentes, siguiendo estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descrito por el fabricante. Si se usa crema para el sol, hay que aplicarla primero, dejar absorber durante veinte minutos y, entonces, aplicar el repelente de mosquitos.