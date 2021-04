Puerto Real quiere ampliar un mes la temporada de playas

El Ayuntamiento de Puerto Real quiere ampliar un mes más la temporada de playas. Habitualmente, el periodo oficial de baños, en el que se cuanta con los servicios médicos y de salvamento, abarca del 15 de junio al 15 de septiembre. Para este 2021, según ha adelantado el responsable de Medio Ambiente, Carlos Salguero, la intención es ampliarla y establecerla del 1 de junio al 30 de septiembre. “Es una intención que ya teníamos el pasado año, pero con toda las nueva normativa que nos encontramos a causa de la pandemia fue imposible. Ahora trabajamos para que este año sí se haga”, dice Salguero.

En próximas fechas el Ayuntamiento sacará a licitación el contrato de Vigilancia y Salvamento, que en los últimos años ha obtenido el Club Náutico El Trocadero’. También sacará a licitación un contrato para el alquiler de los módulos de playa, para La Cachucha y Río San Pedro. “Hemos optado por retirar los que existen y colocar unos nuevos mediante un contrato de alquiler. Es muy complicado su mantenimiento ya siempre acaban vandalizados, por lo que entendemos que esta opción será más rentable”, asegura el edil.

La preparación de la playa para recibir a los visitantes es otro aspecto en el que ya se trabaja. Se planea el plan de limpieza y adecentamiento para la reapertura de estos espacios. Será un trabajo que realizará el Grupo Energético, que estudia la opción de solicitar a Costas un aporte de arena para las playas. No obstante, Costas se ha mostrado reticente en los últimos años, y el propio concejal de Playas se ha negado a que los aportes que se hagan sean de una arena distinta a la de la propio playa. “La última vez llevaron arena de cultivo y acabaron creciendo verduras en la Playa de La cachucha”, recuerda.

En lo que sí se trabaja con Costas es en la solución a un problema recurrente en La Cachucha, como es la pérdida de arena que, con el viento de levante, acaba en el aparcamiento. Algo que en estos días ha vuelto a ocurrir, generándose dunas en la zona de estacionamientos.

A finales de 2017, Costas, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), sembró en la playa varias hileras de brezo, que han servido como barrera natural y han impedido que la arena saliese de la playa. “El pasado año hubo que quitarlos y ahora se estudia las opciones que existen. Si se deben de volver a colocar, pediremos que se haga de otra forma para que no reste más espacios a la playa”, explican desde el Ayuntamiento.

Al margen de todo esto, el Ayuntamiento sigue pendiente de la evolución de la pandemia y de las medidas que desde las administraciones supramunicipales se pongan en marchas en lo referente a la gestión de playas en cuanto a restricciones y aforos.

NO SE ABRIRÁ LA PLAYA DE ‘LAS CALITAS’

El Plan de Playas del Ayuntamiento de Puerto Real contempla el baño en la Playa de La Cachucha y en el Río San Pedro (La Ministra y El Conchal). En las últimas semanas, los vecinos de la barriada Río San Pedro han solicitado al Ayuntamiento que se habilitase para el baño la plaza de ‘Las Calitas’.

Esta inclusión conllevaría la ampliación de medidas específicas para el baño como el servicio de socorrismo o el estudio para la ubicación en la zona de duchas, lava-pies o la puesta en marcha de la iluminación urbana ya que es una zona completamente a oscuras.

Sin embargo, al menos este verano, no va a ser posible por cuestiones de seguridad. Según explica Salguero, existe un informe de la Junta de Andalucía, fechado en 2009, en el que se desaconseja el baño en esta zona por dos cuestiones principales: las corrientes y la cercanía a la depuradora.

“Con este informe no podemos habilitar esta zona para el baño”, insiste Salguero. No obstante, el edil se ha comprometido con los vecinos a solicitar un nuevo informe a la Junta de Andalucía, y a elaborar otro, desde la delegación de Medio Ambiente, para estudiar las posibilidades, aunque ya aclara que “este año ya no va a dar tiempo y no se abrirá”.