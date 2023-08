Puerto Real prohíbe el acceso al parque de Las Canteras tras el incendio

Puerto Real cierra oficialmente el parque de Las Canteras al público y prohíbe el acceso tras el grave incendio del domingo 6 de agosto. La alcaldesa Aurora Salvador ha emitido a primera hora de este martes 8 de agosto un bando municipal para informar de esta prohibición, que tendrá vigencia hasta que lo considere el muncipio.

Del mismo modo, Salvador inicia el bando agradeciendo a los puertorrealeños la ayuda prestada durante los diferentes focos que se activaron en Las Canteras, La Algaida y Barrio Jarana. A raíz de una reunión con efectivos del Infoca, se decide definitivamente prohibir el acceso al parque de pinares a toda la población.

En el escrito, aclaran que hay peligro de desprendimiento de árboles quemados. Asimismo, la medida se toma para facilitar la regeneración del bosque. El incumplimiento de la normativa llevaría a una infracción administrativa, además de otras posibles sanciones por lo civil y lo penal. Salvador cierra el bando apelando al a conciencia medioambiental de la ciudadanía para lograr recuperar este espacio verde.

El Infoca, emocionado con la reacción de los puertorrealeños: "De verdad, no hay palabras"

En la tarde de ayer, la cuenta oficial de este servicio de extinción de incendios forestales publicó varias fotos y un texto para expresar su gratitud a los puertorrealeños. El mismo decía lo siguiente: "Hay momentos difíciles de explicar. Cuándo uno ve cómo se vuelca toda la localidad, cómo nos reciben, o simplemente cómo nos miran al volver de Las Canteras...No. De verdad, no hay palabras. Ayer cogían sus cubos. Hoy no dejan de desvelarse por nosotros".

Según es apreciable en los documentos gráficos, los vecinos estuvieron tanto domingo como lunes llevando agua y comida y acompañando a los efectivos de Infoca y Bomberos para ayudarles en lo que necesitasen.