El inicio del curso agrava el problema del transporte en el Río San Pedro

Los vecinos de la barriada Río San Pedro han visto este lunes como se incrementaba el número de usuarios del transporte público, debido al inicio del curso en Secundaria, y como, una vez más, se repetían los problemas que vienen denunciando desde hace ya mucho tiempo.

“Desgraciadamente, los vecinos del Río San Pedro nos encontramos con una administración y un Consorcio de Transportes que vuelve a no estar a la altura”, lamenta la Plataforma Vecinal. Dicen que se repiten las escenas de siempre: “Pasajeros, muchos de ellos niños, esperando más de 40 minutos a unos autobuses a los que no pueden subir por tener aforo completo”. Esta situación provoca no solo los retrasos para los estudiantes sino para aquellos que también acuden al trabajo.

Por ello, desde la representación vecinal han exigido a la Junta de Andalucía que se encargue de velar porque se ofrezca un servicio de calidad. “Sobra recordar que la educación es un derecho y que nuestra barriada no cuenta con Institutos de Bachillerato o de Formación Profesional”, lamentan.

Añaden que, “además, en el actual estado de la economía, para muchas familias de la barriada se hace indispensable la utilización de un transporte público que vemos empeorar cada día tanto en la calidad como en los horarios y la frecuencia”.

Los vecinos del Río San Pedro advierten que, al no ver el más mínimo gesto de corregir esta situación endémica, van a iniciar los pasos necesarios para comenzar una serie de acciones de denuncia y protesta “contra una situación que entendemos intolerable e insoportable para los más de 8.000 vecinos que viven en el Río San Pedro”.