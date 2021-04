Asombro en el comité de Airbus Puerto Real: "Nadie está negociando con nosotros"

En la concentración que los trabajadores de Airbus han protagonizado este jueves, durante el paro de una hora que se ha repetido en todas las plantas de España, no ha habido asamblea de trabajadores. No se ha celebrado porque "no hay ninguna novedad al respecto". Por eso, respecto a la postura de la empresa no hay novedades, según el comité, que no ha querido reaccionas a las palabras de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este miércoles aseguró que el Gobierno está trabajando para el mantenimiento de la planta; ni las del consejero delegado de Airbus España sobre que la empresa trabaja con los representantes de los trabajadores en la búsqueda de una solución para la planta de Puerto Real

“Más allá de declaraciones en prensa, a nosotros la única declaración que nos vale es que se sienten a la mesa, que negocien con los trabajadores a través del Comité Interempresas y que ahí hagan las propuestas. Todo lo demás son consideraciones pero no lo que estamos pidiendo para solucionar las circunstancias que atravesamos”, dijo a este periódico Juan Manuel Trujillo, presidente del Comité de Puerto Real.

La representación de los trabajadores de Puerto Real desconoce dónde y con quién se están realizando las negociaciones a las que ha aludido el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, puesto “somos miembros del Comité Interempresas y a ninguno nos han convocado para eso”.

Esas negociaciones tampoco se están llevando a cabo en el comité europeo puesto que ese órgano nunca ha tenido, por Ley, una faceta negociadora, sino de información y consulta. “La negociación debe estar en el seno del Interempresas y es ahí donde hay que demostrar si hay o no voluntad de alcanzar un acuerdo para mantener el empleo y todas las plantas abiertas”.