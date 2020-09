Aulas sin ventanas a una semana del inicio del curso

A una semana del inicio del curso en Secundaria los padres y madres de los alumnos del IES Antonio Muro de Puerto Real han vuelto a elevar sus protestas por el estado en el que se encuentran las obras del nuevo aulario que se construye en el centro, y cuya última fecha de entrega de las obras estaba fijada para mañana martes.

Aulas sin ventanas, escaleras sin pasamanos y toda la instalación eléctrica al descubierto y sin rematar, es el escenario que ahora hay en el nuevo edificio, y que complica la organización del centro en el escenario de crisis sanitaria.

“Estamos muy preocupados porque además de los problemas que existen en todos los centros con la vuelta al cole dentro de una crisis sanitaria, en el nuestro – el IES Antonio Muro- hay un hándicap mucho mayor”, dice Francisco Javier López, presidente de la AMPA ‘Los Lápices’, en referencia a la obra inacabada.

“La dirección del centro, dentro de sus posibilidades está tratando de diferenciar grupos e itinerarios de los alumnos, para lo que se ha hecho una inversión importantes, pero para eso se necesita tener listo el nuevo aulario donde está previsto que estudien los alumnos de primero de ESO que se incorporan este año”, explica López.

La AMPA recuerda que el proyecto se adjudicó en noviembre de 2017 y que ha tenido como destino la construcción de un nuevo aulario, conectado con el actual edificio, que tiene una capacidad para 500 alumnos. “Pero es evidente que mañana no va a estar lista y estamos prácticamente convencidos de que la semana que viene tampoco”, manifiesta la AMPA. “Las aulas son necesarias porque el curso está organizado contando con ellas, y si no, es imposible”.

Pero aunque la Agencia Pública Andaluza de Educación se diese toda la prisa posible, tal y como ha hecho en el colegio de Infantil que se termina en la zona de Casines, los padres no abandonarían su preocupación, ya que no se ha garantizado que todas las aulas se pongan en funcionamiento.“Según nos han informado, de las nueve aulas solo se van a equipar seis, y nos parece muy absurdo que dispongamos de un espacio que no se pueda utilizar por falta de material básico como mesas o sillas”, lamenta López.

La AMPA ha enviado hoy un burofax a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, que se pongan los medios oportunos para que la obra esté finalizada al inicio del curso, y se doten a todas las aulas del material necesario.

A esto suman las dudas comunes a todos los centros educativos de Secundaria, que desconocen si el curso se arrancará con normalidad y la fecha en la que se hará.