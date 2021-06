La Plantilla de Airbus llama a la "gran manifestación" por la "reindustrialización" de la provincia

Una gran manifestación que congregue a todos los trabajadores y a la ciudadanía en general, contra la desindustrialización de la provincia de Cádiz. Eso es lo que pretende el comité de empresa de Airbus Puerto Real, con la movilización convocada para este jueves en Cádiz. “No es un problema de la planta de El Trocadero, sino la necesidad de empezar a reindustrializar y recuperar lo que hemos perdido en los últimos 10 o 12 años en la provincia. La industria es la que permite tener garantías en momentos tan complicados como los que hemos atravesado en la pandemia. Apostar por la formación cualificada y el empleo estable”, explicó este jueves el presidente del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por delegados sindicales de UGT y CGT, que también forman parte del comité puertorrealeño.

La movilización está fijada para el jueves 1 de julio, partiendo a las 19:30 horas desde la Plaza Ingeniero de la Cierva, en Cádiz, hasta llegar a las Puertas de Tierra. Será, por tanto, un día después de la fecha fijada por la dirección de Airbus como el “límite” para negociar un acuerdo antes de que la empresa se viera “obligada a tomar una decisión que tendrá un mayor impacto local que la propuesta que hoy tenemos delante".

Pero el comité de Puerto Real, que no forma parte de las negociaciones que se están llevando en el seno del Comité Interempresas de Airbus España, entiende que “no viene a cuento poner un reloj de arena para decir que se acaba el tiempo. Hay que seguir con la discusión, teniendo en cuenta las propuestas de Airbus Puerto Real, y dado que ningún sindicato está de acuerdo con la propuesta, igual es el momento de que se retomen las movilizaciones a nivel general”, manifestaron este jueves.

“No ha habido convergencia. Por eso precisamos continuar con las movilizaciones que permiten mantener latente esta convicción que tenemos los trabajadores de la planta, que no es otra que la continuidad de Puerto Real. Será imposible explicar por qué en plena pandemia se puede una planta del conjunto de Airbus”.

El presidente del comité de empresa de Puerto Real, durante la rueda de prensa que se ha celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz, hizo un repaso de la vinculación de la provincia gaditana con el sector aeroespacial, marcando como un hito que la planta de El Trocadero asumiese proyectos de envergadura como el del A380, que le permitió ponerse a la cabeza de Europa. Lamentó Trujillo que, ahora, con la caída de ese avión del catálogo de Airbus, no se tengan alternativas industriales para la planta de Puerto Real.

“Estamos viviendo con intensidad -y nos alegramos- que otras plantas de Airbus en Europa estén reconvirtiéndose hacia otros aviones del catalogo de Airbus, pero no se nos da la oportunidad de demostrar las capacidades frente a ese nuevo reto. Ya lo hemos demostrado con un elemento del ensamblado, como han sido los timones de altura del A320, del que hemos sido y seguimos siendo proveedores únicos y que ha supuesto una adaptación de la maquinaria y de los procesos del A380”, manifestó.

El comité puertorrealeño se ha mostrado contrario a “la condena de la planta de Puerto Real”, y se mantiene su apuesta por la hibernación y el reparto de la carga de trabajo. “No podemos sostener el empleo si no hay carga de trabajo, y si no están en Airbus Operaciones estarán en otra división. Consideramos que, pese a la situación que se atraviesa en el sector a raíz de la pandemia, la hibernación es la mejor opción para resistir y que Puerto Real no sea la primera planta que desaparezca de las once que hay en Airbus Operaciones en Europa”.

Recordó que, actualmente, el censo de trabajadores en la planta de Puerto Real es de 391 operarios, “que se multiplican por cuatro incluyendo a las empresas auxiliares”, Por eso Trujillo criticó que en la propuesta de acuerdo que se negocio ahora entre la empresa y los sindicatos, “apenas se haga una minúscula mención a la industria colaboradora, que para nosotros es clave”.

Pero el máximo representante de los trabajadores en Puerto Real fue más allá y planteó que “igual la empresa está pensando que hay que reorganizar las plantas de Airbus en toda Europa, generando una nueva división que parta de activos del propio Airbus con los Tier1 (proveedores de primer nivel) de Europa. Si fuera así, queremos estar en esa pelea con los demás compañeros de Europa. No queremos que la planta de Puerto Real haya desaparecido antes de esa discusión”.

Durante la comparecencia del comité, una vez más, quedaron patentes las distintas propuestas que hay dentro del propio comité de empresa de Puerto Real. Las dejó claro el delegado sindical de CGT, Tomás Núñez, quien, de entrada, aclaró que “el sindicato al que represento no va a firmar ningún documento que suponga el cierre de Puerto Real, lo vendan como lo vendan o lo llamen como lo llamen. Ya sea con un centro 4.0, que solo son chiringuitos para robar subvenciones o con otra cosa. Además, tampoco estamos de acuerdo con que ese supuesto centro ocupe suelo industrial de Puerto Real”.

En cuanto a los ERTE de larga duración, que también propone el comité dentro de la hibernación, Tomás Nuñez dijo que “pueden ser un parche, pero no es la panacea”. Insistió en que la solución es el reparto de carga de trabajos entre divisiones o entre centros de trabajo, y se refirió a la hibernación como “dar una patada a la movilizaciones, para retomarla dentro de unos años cuando ya esté la gente más quemada”. Por eso consideró que el momento de dar una solución a Puerto Real es ahora.

Así, animó a la participación en la movilización de este jueves en Cádiz “por la reindustrialización de una provincia que ya ha perdido la automoción y mantiene una industria naval cada vez más precarizada y sin carga de trabajo”. Por último añadió que CGT va a intentar que la movilización vuelva a darse en todos los centros de Airbus España y no solo de Puerto Real”.

También animó a participar en la manifestación de este jueves el delegado sindical de UGT en Airbus Puerto Real, José María Guerrero, quien puso de manifiesto que “estamos viendo la pésima situación de la industria desde el campo de Gibraltar a la Bahía de Cádiz, pasando por el marco de Jerez”.