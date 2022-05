La Peña Canalejas cancela su caseta de Feria a 24 horas del inicio de la fiesta

Apenas quedan 24 horas para el inicio de la Feria de Puerto Real, y los problemas se acumulan en el recinto ferial de Las Canteras. El más llamativo ha sido la retirada de dos de las casetas tradicionales que este miércoles iban a empezar a funcionar.

Una de ellas, la de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, ha anunciado hace solo unas horas que, finalmente, no va a estar en la Feria. “Hemos tenido problemas con el catering, que no ha cumplido con la palabra que tenía con nosotros, y ya no nos ha sido posible encontrar un sustituto a unas horas de la Feria”, explica el presidente de la Peña, Andrés Bernal. En las últimas horas ha intentado alcanzar un acuerdo con más de una decena de empresas, pero “el que no tiene problemas de tiempo los tiene de suministros y de personal, o no llegamos a un acuerdo que interesa a ambas partes”, apunta Bernal.

La caída de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real del plano de la Feria supone un verdadero problema para la delegación de Fiestas del Ayuntamiento, que, como es natural, no sabe qué hacer con el espacio que va a dejar libre la Peña, situado en pleno centro de la calle Cojito Pavón, una de las principales del Real.

De momento, tan solo está montada la estructura de la caseta y es más que probable que la empresa propietaria acabe desmontándola y se quede un solar vacío al que habrá que se le intentará buscar una alternativa. “Acabamos de saberlo y estamos estudiando las posibilidades que hay, pero es muy complicado porque tenemos el tiempo encima”, decía esta misma tarde el concejal de Fiestas, Alfredo Fernández.

La Caseta de la Peña Flamenca Canalejas es una de las más veteranas del recinto ferial y la única caseta pública que durante toda la Feria ofrece actuaciones en directo. Cante y baile flamenco de grupos que formaban un cartel que queda suspendido.

Canalejas, junto a Tal Como Somos y 5x5, eran las únicas de las casetas veteranas que este año resistían en al plano de la Feria, después de que otras clásicas como ‘Olé que arte’, ‘Amigos pá siempre’, ‘La Familia’ y la Peña Hay Moros en la Costa, decidiesen no montar. No cabe duda de que la Feria ha perdido en esta edición de 2022 su sello más local y tradicional.

Además de Canalejas, tampoco estará la caseta ‘Hermanos Rami’, también situada en la Calle Cojito Pavón, que ni tan siquiera ha montado su estructura y es otro solar, de momento vacío, en la principal calle de la Feria.

Por lo tanto, en esta atípica Feria en lo que a casetas se refiere, se contará con un total de 16 casetas. Así, además de la Caseta Municipal, se instalarán ocho casetas de las denominadas tradicionales y otras siete de las no tradicionales. En cuanto a la ubicación de las mismas, las últimas estarán situadas principalmente en el inicio del Paseo de Canalejas. Es el caso de cinco de ellas (Contando Lunares, La Flamenca, La Gitana, Café Cinema y La Peineta), mientras que las dos restantes se localizarán en la calle Luis Aguilar (Cuba y Mango Habana). Por su parte, las casetas tradicionales, nueve exactamente, coparán la calle Cojito Pavón (Que me quiten lo bailao, La Pañoleta, El comedor de la Feria, Tal Como Somosy Mesón Carrión), mientras que la restante (Peña 5x5) se situará junto a la Caseta Municipal, en el Paseo de Canalejas.