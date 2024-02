El PSOE urge a la alcaldesa a arreglar las deficiencias de los colegios de Puerto Real

El PSOE de Puerto Real ha denunciado la falta de trabajo del equipo de Gobierno de la Confluencia y Adelante Andalucía, “al no realizar ninguna labor de mantenimiento en los colegios del municipio, cuando siempre se realizan en verano, coincidiendo con el período de vacaciones de los escolares”.

Los socialistas lamentan que, “aún habiendo numerosas reparaciones pendientes, incluso existiendo concejales que se comprometieron hace tiempo a que estas obras se realizarían en breve, estamos ya en el mes de febrero y no se tiene ninguna comunicación por parte del edil pertinente”.

Ante esto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Salguero, vuelve a denunciar lo que considera “falta de previsión y de trabajo” del equipo de Gobierno, mientras las AMPAs y equipos directivos “siguen esperando a lo prometido por el equipo de Salvador”.

Así, recuerdan que en el mes de octubre tras la externalización del servicio, una empresa de arquitectura se puso en contacto con los centros educativos para concertar una visita. “La realizaron, tomaron nota y nunca más se volvió a saber de ellos” apunta Carlos Salguero.

En el PSOE no evitan hacer comparaciones con la anterior legislatura, en la que ellos presidían el Gobierno local, asegurado que “entonces se llevaban a cabo reparaciones y actuaciones en los centros escolares para el bienestar de los más pequeños, incluso asumiendo actuaciones que no competían al Ayuntamiento y sí a la Junta de Andalucía”. Inciden en que “en la seguridad y calidad de la estancia del alumnado no se puede escatimar nunca, ya que están en plena formación y preparación para su futuro”.

Así las cosas, han vuelto a pedir a la alcaldesa que actúe con rapidez. “No entendemos a qué están esperando para hacerlo. Aurora Salvador debe abandonar su dejadez gubernamental y llamar al orden a sus concejales delegados para que empiecen a realizar sus funciones en beneficio de la ciudadanía de Puerto Real”.