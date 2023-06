El PSOE ofrece un pacto a la Confluencia de Izquierdas para gobernar Puerto Real

Los socialistas de Puerto Real se resisten a dejar la Alcaldía de la Villa el próximo 17 de junio, fecha en la que se constituirán los nuevos Ayuntamientos, y han ofrecido a la Confluencia de Izquierdas un pacto por la gobernabilidad del municipio.

Creen que es necesario una interlocución entre la Confluencia y el PSOE, la primera y la segunda fuerza más votada, para dar “estabilidad” a la Villa, “anteponiendo Puerto Real a cualquier otro interés”. Dice la alcaldesa en funciones, Elena Amaya, que “el momento que vivimos exige un compromiso serio y decidido de todos y todas, que ponga a Puerto Real en el centro de nuestras decisiones”.

Y para comenzar las negociaciones, los socialistas han presentado a la Confluencia un PSOE distinto en el que Amaya tiene menos protagonismo. “Yo misma he asumido la necesidad de dar un paso al lado entendiendo que toca ahora que el resto de las fuerzas, en especial la Confluencia liderada por Aurora Salvador, hagan lo propio”.

Será el Secretario General del PSOE local y número dos de la candidatura, Carlos Salguero, quien asuma el liderazgo del grupo a partir de ahora. No obstante, Elena Amaya no se marcha. Tomará posesión de su acta de concejal y asegura que no cesará “en el empeño de trabajar por y para Puerto Real, poniendo mi experiencia al servicio de la ciudad”. Sin embargo, entiende que es el momento de que el equipo socialista, encabezado por Carlos Salguero, tome protagonismo en esta nueva etapa “con el único interés de un entendimiento entre las fuerzas progresistas del pleno municipal”.

Así, ya bajo el liderazgo de Salguero, que será portavoz del nuevo Grupo Municipal Socialista, se ha ofrecido un pacto de Gobierno a la Confluencia para que Puerto Real cuente con “un gobierno estable, sólido y con futuro”.

En declaraciones a este periódico, el socialista ha argumentado que “los ediles electos del PSOE conocen a la perfección la situación que tiene el Ayuntamiento, los proyectos puestos en marcha y cada área de gobierno, por lo que el trabajo y gestión nos avalan para poder conformar un gobierno de coalición en beneficio de Puerto Real y del conjunto de la ciudadanía”

Además, resaltó Salguero que el PSOE “no pone ninguna línea roja ni imposiciones a ‘La Confluencia’, ya que únicamente velamos por el interés del pueblo”. Y es que, a juicio de Salguero, “la estabilidad en el gobierno es algo fundamental para que un municipio funcione y es algo que, ideológicamente y por el trabajo realizado estos años, podemos ofrecer”. A esto suman el “conocimiento, realización y culminación de proyectos que están en marcha a día de hoy en Puerto Real y que no se pueden perder”.

En resumen, el objetivo que dice perseguir el PSOE es “poder sacar proyectos adelante sin depender de otras fuerzas políticas, y mucho menos de las derechas que tienen asiento en el salón de plenos esta legislatura”, dice Salguero.

Por su parte, Elena Amaya dice estar segura de que el sentir mayoritario de la ciudadanía va en la línea de “exigir a sus representantes políticos una fuerte determinación por anteponer a Puerto Real a cualquier sigla, así lo demuestro con esta decisión y así espero que se entienda, dado que Puerto Real no puede permitirse perder un sólo minuto en este momento tan crucial en el que se encuentra”.