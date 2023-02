Orden de actuación del Concurso de Agrupaciones de Carnaval en Puerto Real

El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Puerto Real, que se va a desarrollar en el Teatro Principal. Tendrá dos sesiones de semifinales (en las que se incluyen cinco agrupaciones infantiles) y una gran final que tendrá lugar el 16 de febrero.

Este es el orden de actuación:

Martes, 14 de febrero

20:00h ‘The Golden Boys’ . Chirigota Infantil de San Fernando.

20:30h ‘No inventamos nada nuevo’. Romancero Infantil de Cádiz.

20:45h ‘Los consentidos’. Cuarteto Infantil de Cádiz.

21:15h ‘Kadizko Bertsolariak’. Romancero de Cádiz

21:30h ‘Los pelahigos’. Chirigota de Puerto Real

22:00h DESCANSO

22:15h ‘El tranvía’. Comparsa de Conil.

22:45h ‘Lo que me sale del coño’. Romancero de Cádiz.

23:00h ‘No he salido antes porque mi madre no me dejaba’. Chirigota de Puerto Real.

23:30h ‘Los cortesanos del Rey’. Chirigota de Puerto Real.

Miércoles, 15 de Febrero

20:00h ‘Los notas de prensa’. Comparsa infantil de Puerto Real

20:30h ‘Selección olímpica gaditana. Aquí se entrena como nos da la gana’. Cuarteto infantil de San Fernando.

21:00h ‘Cádiz despierta’. Comparsa de Chiclana

21:30h ‘Vaya con la abeja Maya’. Romancero de Puerto Real

21:45 DESCANSO

22:00h ‘La llamada’. Chirigota de Puerto Real

22:30h ‘Los carabiñeros’. Romancero de Puerto Real.

22:45h ‘Las que no pierden el tiempo’. Comparsa de Puerto Real.

23:15h ‘Yo no me meto en ná. Las Porculeras’. Chirigota de Puerto Real.