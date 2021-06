El Hospital de Puerto Real celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una ‘Jornada de Basuraleza’

El Hospital Universitario de Puerto Real se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente con una ‘Jornada de Basuraleza’, una iniciativa en la que 40 profesionales, incluido el equipo directivo del centro, y pacientes de Salud Mental han recogido residuos del pinar que rodea el centro. La ‘basuraleza’ son los residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza, que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, un problema ambiental que está poniendo en riesgo el entorno, por lo que el hospital puertorrealeño ha aportado su granito de arena contra esta lacra con esta convocatoria.

Puesto que la recogida estaba dirigida principalmente a los trabajadores, no ha tenido mucha duración para no interrumpir su labor, pero se insiste en que con sólo diez minutos se ayuda mucho a mejorar el espacio natural. Para completar el día, este viernes se instaló una mesa informativa de sensibilización ambiental en el vestíbulo principal del hospital, a cargo de los profesionales de la limpieza y de Gestión Ambiental, así como de la empresa Cleve, en la que se ha mostrado los usos de material hospitalario gracias al reciclaje. Por último, aquellos trabajadores interesados han visitado al almacén de residuos que recientemente experimentó una reforma.