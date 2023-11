James Brandon Lewis Quartet cierra mañana en el Principal el XX Campus Jazz Puerto Real

El XX Campus Jazz Puerto Real pondrá mañana su punto y final con el concierto de James Brandon Lewis Quartet en el Teatro Principal. Tras la magnífica propuesta que llevo al mismo escenario Maria Schneider & Clasijazz Big Band, el pasado 3 de noviembre, el ciclo organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, alcanza su fin con una nueva propuesta.

A las 21.00 horas en el Teatro Principal de Puerto Real se celebrará este viernes el concierto de James Brandon Lewis Quartet, conformado por James Brandon Lewis: saxo tenor. Aruán Ortiz: piano. Brad Jones: bajo y Chad Taylor: batería.

James Brandon Lewis Quartet, de ser elegido en 2020 el saxo tenor más prometedor en la encuesta de críticos que anualmente convoca la veterana y prestigiosa publicación DownBeat a convertirse en la misma votación de este 2022 en el único músico que sitúa dos de sus álbumes entre los mejores de la pasada temporada: “Code of Being” (2021) a la cabeza de su Quartet y –ocupando la primera plaza de la lista– el soberbio “Jesus Wagon” (2021) como líder de su Red Lily Quintet. Con este crédito y a sus 39 años, resulta obvio apuntar que James Brandon Lewis parece destinado a reforzar una aventajada posición entre la élite de un jazz contemporáneo que se engrandece con su obra.

La última evidencia se plasma en el flamante “Molecular Systematic Music MSM Live” (Intakt Records; 2022) a modo de prolongación en vivo y a la cabeza de su cuarteto de aquel Molecular (2020) que iniciara la trilogía continuada con el citado “Code of Being”. El excelente pianista cubano Aruán Ortiz, el contrabajista Brad Jones y la batería de Chad Taylor secundan al saxofonista, compositor, productor y arreglista de Búfalo, Nueva York, en una empresa que expuso el interés por abordar su música a imagen y semejanza de un ente vivo, asociado a otras esferas exploradoras como la ciencia en general y la biología en particular. De hecho, el disco se inspiró en la estructura helicoidal del ADN, poniendo también de manifiesto la imbatible consistencia del cuarteto, así como el discurso de un saxofonista que no rehúye rastros de colosos como John Coltrane, Albert Ayler o Sonny Rollins, quien se dirigió a él en estos términos: “Cuando te escucho, escucho a Buda, escucho a Confucio… Escucho el significado más profundo de la vida. Mantienes el mundo en equilibrio”.

Las entradas están a la venta en la web www.tickentradas.com. Tienen un precio de 20 euros para butaca y platea (15 euros para la comunidad universitaria) y 15 euros para Anfiteatro y paraiso (10 euros para la comunidad universitaria)