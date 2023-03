Axsí vota contra la venta del viejo Manuel de Falla porque "no nos fiamos de Amaya"

Los consejeros andalucistas en el Consejo de Administración de GEN han votado en contra de la venta del antiguo instituto Manuel de Falla. Estos han requerido información sobre la situación en que se encuentran la veintena de colectivos que hacen uso de dichas instalaciones.

“Velamos por el interés de las asociaciones y entidades por encima de especulaciones económicas que ahora nos intentan imponer con prisas y sin coordinación alguna. Somos conscientes de la necesidad de desarrollar urbanísticamente esa parcela, del estado del inmueble y de la necesidad de actuar en él, pero siempre desde el dialogo, la seriedad y la transparencia”, aseguran los andalucistas.

En este sentido, AxSí quiere dejar claro que acoge de forma “muy positiva” la posible viabilidad de esa operación, a pesar del posible “tufo electoralista” que pueda esconder al anunciarse a dos meses de unas elecciones municipales.

Por ello, la propuesta de los consejeros nombrados por Andalucía Por Sí ha sido la de dejar sobre la mesa el punto hasta presentar la documentación que garantizase la salida de los distintos colectivos con la confirmación firmada de los mismos, así como el “modo, fecha y forma de reubicación porque no confiamos en la palabra de Elena Amaya”. Lamentan que, a pesar de ello, “la señora Amaya no ha querido resolver la situación y ha forzado la situación sometiendo el punto a votación”

Así, los andalucistas emplazan a la alcaldesa a que presente el acuerdo firmado al Consejo porque ya no confían en su palabra. “Si no lo hace va a quedar claro que su intención no es otra que sacar otro anuncio con carácter electoralista como a los que ya nos tiene acostumbrados”.

Por otro lado recuerdan que GEN, propietario del inmueble, no ha manifestado voluntad alguna de participar en este proceso asumiendo responsabilidad alguna.