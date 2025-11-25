25N en Puerto Real: Ofrenda floral y micro abierto para que los estudiantes alcen la voz contra la violencia machista

Este 25 de noviembre, Puerto Real ha vuelto a alzar la voz frente a la violencia contra las mujeres. La Unidad de Feminismos-LGTBIQ+ estrenaba un programa de actos que se va a extender a lo largo de esta semana, y que tenían su punto de partida en el Bosque Violeta, el lugar que rinde homenaje permanente a las víctimas.

Allí, decenas de personas vestidas de negro, en señal de luto y violencia, se concentraban con pancartas. “Tu lucha es mi lucha”, “El amor no es violencia” y “No queremos flores, queremos derechos”, se podía leer en ellos, portados por alumnos de secundaria y Bachillerato de los institutos Manuel de Falla, Virgen del Carmen y Antonio Muro de Puerto Real.

En el acto, cargado de simbolismo y participación ciudadana, la alcaldesa realizó la tradicional ofrenda floral en memoria de las mujeres asesinadas en lo que va de año: 38 según las estadísticas oficiales, a las que lamentablemente se suma un nuevo caso registrado ayer mismo en Málaga.

Estudiantes junto a miembros de la corportacion municipal en el Bosque Violeta / DCA

Desde allí, las muchas personas que se sumaron a la reivindicación y denuncia pública, especialmente jóvenes, caminaron en manifestación atravesando la ciudad hasta llegar a la Plaza Almudena Grandes, en el Paseo Marítimo de la ciudad, conde continuaba el acto con una actividad participativa. En ella, representantes de distintos institutos de Puerto Real, han dado lectura a textos, proclamas y poemas frente a la violencia hacia las mujeres.

Manifestación del 25N en Puerto Real / DCA

También ha habido momento para la música y la poesía, con la participación de África Vázquez Iglesias, que recitó un poema escrito por ella, acompañada de Sara Chanivet Doval al piano. El acto concluyó con la emisión de un audio realizado por la Asociación de Mujeres Artistas Las Roldanas, en el que se nombraron una a una las víctimas de este año, con nombre, apellidos y fecha de su muerte, un momento especialmente conmovedor.

Sesion de micro abierto en la Plaza Almudena Grandes / DCA

Los actos continaron por la tarde en el Centro Cultural San José, donde se dio lectura a la declaración institucional de este día, y se estrenó el video realizado por el Ayuntamiento y Tele Puerto Real. Una campaña que recuerda a las mujeres que no están solas frente al maltrato, e invita a romper el silencio.