Los votos ‘fantasmas’ de Andalucía Por Sí en El Bosque

Antonio Acosta, el cabeza de lista de Andalucía por Sí (AxSí) al Senado por Cádiz en las pasadas elecciones generales, busca su ‘voto’, a pesar de haber votado. Y el de su familia más allegada, que le expresó su apoyo y depositó la papeleta salmón a favor de su candidatura. Y el de sus amigos y el de cualquier votante que simpatice con su formación y que el pasado día 28 de abril votó por él en el municipio de El Bosque.

Y es que a Antonio Acosta, el candidato andalucista a la Cámara Alta, se le enmarañó casi el sentido al comprobar que ningún voto de nadie, ni siquiera el de él mismo, que había depositado su papeleta unas horas antes en la urna de las Mesa A, de las dos que forman el colegio electoral de El Bosque, el domingo de las elecciones, aparecía en el acta final del escrutinio al Senado como contabilizado. ‘Cero’ votos obtenidos para AxSí reza en este acta, que se colgó en la pared del colegio electoral bosqueño tras las elecciones generales. El candidato al Senado no recibió ni su propio voto, según el escrutinio.

Un resultado que Acosta ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral al entender que ha habido un error ya que es imposible que no obtuviera ningún voto, ni siquiera el suyo propio en esa mesa electoral, de la que era además apoderado. “En esa mesa vota mi familia, amigos y gente que me ha expresado su apoyo y no aparece en el resultado”, confirma ante su denuncia.

Así que el candidato, que cosechó en toda la provincia gaditana 8.224 votos, ha puesto este tema en conocimiento de la Junta Electoral de Zona, en Arcos, y ésta a su vez, lo ha elevado a la de Cádiz, que tendrá que pronunciarse este miércoles. En la otra mesa electoral de El Bosque, en la B, obtuvo 23 votos a su favor, frente a cero votos en la suya, la A, donde se da el posible error.

El candidato por AxSí, el único nombre que conformaba la lista de esta formación al Senado por la provincia, era además apoderado en su mesa, pero no estuvo presente durante el escrutinio. “Pienso que es un error. No me di cuenta hasta más tarde. Muchos somos nuevos en esto. El colegio electoral de El Bosque es la propia guardería donde llevo a mi hijo. El lunes y el martes después de las elecciones me quedaba flipando viendo las actas y pensando: ¡¿esto cómo va a ser?! ¡¿cero votos?! ¡¿todos son nulos?! Y ya reaccioné”, narra el afectado.

Lo primero que hizo Antonio Acosta fue contactar con el presidente y una de las dos vocales que componían la mesa electoral del domingo 28 de abril, que “me reconocieron que puede ser un error de transcripción”. Tras ello, ha formalizado un escrito ante la Junta Electoral de Zona, en Arcos, que lo ha elevado al órgano provincial, que ha de contestarle. Mientras, Acosta asume que “un error lo puede tener cualquiera. La anécdota puede ser curiosa, pero mucha gente públicamente me ha dicho por redes sociales que me ha votado y quiere saber dónde está su voto”, añade el que fuera candidato de la formación andaluza al Senado por Cádiz.

Hay que recordar que la lista más votada al Congreso en El Bosque en estas generales fue la del PSOE, seguida del PP, Ciudadanos y Podemos. La candidatura de Andalucía Por Sí, a la Cámara Baja, recibió 15 votos en este pueblo y al Senado los ya mencionados 23, de