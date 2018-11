Llega la revolución al marketing

Dice Desirée Di Nitto que en Cádiz, en la provincia, hay mucho trabajo por hacer, que no hay cultura del marketing, que el empresariado no es consciente de todo lo que se puede conseguir a nivel on line, por ejemplo. Tomás Martínez lo explica: “Digamos que las empresas acuden a los profesionales del marketing cuando ya tienen problemas. Lo que queremos hacer ver es que deben acudir desde un primer momento y lograr así enfocar toda su estrategia, unir a todos los departamentos de la empresa con el marketing para vender más, dar una buena imagen de marca, darle sentido a todas las patas de la empresa”.

Por eso nace la asociación Marketing en Cádiz, anota Víctor Vela. “Para divulgar la cultura del marketing, para crear un marco común para empresas, profesionales y estudiantes”. Cádiz, dice Víctor, está a la cola en marketing en relación con otras provincias andaluzas. “Málaga y Sevilla tienen mucha cultura de marketing. Se crea una empresa y si no tiene un departamento de marketing, porque la empresa sea muy pequeña, ya dispone de presupuesto para contar con un profesional del marketing. Eso no pasa aquí. La empresa gaditana es pequeña, busca que haya menos coste y el marketing y la imagen los ve como un gasto, no como una inversión”.

Víctor, Desirée y Tomás forman parte de la junta directiva de la nueva asociación que han denominado Marketing en Cádiz. Víctor Vela, director de la agencia Plusmedia, es el presidente de la asociación; Desirée Di Nitto, consultora de marketing y comunicación, es la secretaria y también vocal de Comunicación; y Tomás Martínez, director de Sociment, es el tesorero. Marketing Cádiz tiene vocación provincial. De modo que cuenta con un vocal en la Sierra y en el Campo de Gibraltar está su vicepresidenta, que es ni más ni menos que la influencer Mar Carrillo.

Pese al panorama, o quizá por eso, la asociación ha echado a andar con un ambicioso objetivo. “Queremos revolucionar la provincia de Cádiz a nivel de marketing y queremos convertir a Cádiz en un referente para el sector”, señala Desirée.Marketing en Cádiz prevé organizar diferentes eventos a lo largo del año. El primero, explica Víctor, será el próximo enero y los ponentes abordarán las tendencias de marketing para 2019. “Habrá diferentes formatos de presentaciones, tanto para el empresariado como para el socio de marketing en Cádiz. El socio podrá poner cosas en común y aprender; y el empresario, ver cómo se le puede dar valor a la empresa y al marketing”.

La junta directiva ya ha mantenido reuniones con la Universidad de Cádiz (UCA) y con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Tendrá una en breve con Diputación de Cádiz. La asociación pretende ser un nexo de unión tanto con estudiantes de marketing, de publicidad, de toda la rama de comunicación, como con la empresa. No hay un colegio oficial de este sector profesional, de manera que Marketing en Cádiz puede servir para que las empresas y los profesionales busquen consejo, accedan a una bolsa de trabajo... “Entre los propios profesionales que nos dedicamos a esto falta tener un punto de encuentro en el que podamos comentar problemas, dudas sobre precios, cuestiones acerca de clientes...”, dice Desirée. Y Tomás: “Queremos crear un marco común tanto para empresas como para profesionales y estudiantes. El estudiante termina la carrera y no tiene ni idea de lo que cobrar, si se hace freelance o autónomo..., y se va, se va fuera porque de Despeñaperros para arriba hay más oportunidades que aquí, en el sur. Y es una pena, porque aquí en Cádiz hay muchísimo talento. Exportamos talento al resto de España y no nos quedamos con el talento. Aquí no hay oportunidades”.

El marketing engloba muchos sectores: la publicidad, la identidad, el diseño, la estadística... Marketing en Cádiz se ha propuesto, entre otras cuestiones, rellenar una laguna importante que han detectado: hay dificultad para encontrar información y hay mucha gente que está demandando información. “Nos reunimos con jóvenes que habían finalizado un máster sobre marketing y estaban perdidos, no sabían por dónde tirar”.

Hay, pues, mucho trabajo por hacer. Y en ese camino que ahora emprende la asociación aparece un problema que también deben sortear: el intrusismo. “A mí me duele mucho, por ejemplo, que alguien lleve redes sociales con faltas de ortografía. Es muy triste que eso le valga a la empresa o a la marca”, anota Tomás Martínez.