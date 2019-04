El PSOE ha recuperado en estas elecciones generales su condición de partido más votado en Sanlúcar tras ser desbancado por Ciudadanos (Cs) en los comicios autonómicos del pasado mes de diciembre.

El alcalde, Víctor Mora, que es el secretario local de los socialistas sanluqueños, ha destacado hoy la “enorme participación” registrada en el municipio, al superar el 60% -en concreto, alcanzó el 60,85%-, teniendo en cuenta los datos de anteriores elecciones; al tiempo que celebró que “nuevamente el PSOE ha sido el partido que ha ganado las elecciones en Sanlúcar con un 32,74% de los votos y 10.741 votos, lo que supone que tenemos 11 puntos más que la formación que nos sigue, Ciudadanos, y más de 20 puntos que el PP y Vox”. Según ha resaltado también, “Sanlúcar es la población de más de 50.000 habitantes de la provincia en la que el PSOE ha conseguido el mayor porcentaje de votos”, cifrado en un 32,74%.

El alcalde sanluqueño ha añadido que “esto no acaba aquí. No debemos confiarnos porque la amenaza del trifachito no ha terminado. En menos de un mes habrá elecciones locales y todos tenemos que volver a salir a la calle a votar, a parar a la derecha y a los que quieren acabar con los derechos y libertades que hemos conseguido durante tantos años”.

Cs fue, efectivamente, la segunda fuerza política con más apoyo electoral en Sanlúcar, seguida de Unidas Podemos, el PP y Vox, por este orden. El candidato de Cs a la Alcaldía, Javier Gómez Porrúa, se ha congratulado hoy de que su partido “siga sumando adeptos en la ciudad”. En este sentido, destacó el aumento de más de 2.500 votos con respecto a las elecciones generales de 2016 y de casi 700 en comparación con las andaluzas. Mostrándose “ilusionado” por los comicios locales de mayo, ha manifestado que “cada vez son más los sanluqueños que se muestran convencidos de que nuestra política es productiva y no defraudaremos ni a nivel autonómico ni a nivel nacional ni a nivel municipal”.

En Rota, el PSOE fue el partido más votado, algo que no ocurría en unas elecciones generales desde 2004, según ha recordado el alcalde y secretario local, Javier Ruiz, quien ha calificado de “muy contundente” la victoria socialista por producirse “con muchísima diferencia” con respecto a las siguientes formaciones políticas: Cs, el PP, Unidas Podemos y Vox, por este orden.

En Chipiona, el PSOE repitió la victoria de las elecciones andaluzas, situándose por delante de Cs y el PP, en este orden. La cuarta fuerza política con más sufragios fue Vox, que superó a Unidas Podemos, a diferencia de lo que sucedió en los comicios autonómicos. La candidata socialista a la Alcaldía, María Naval, ha hecho pública su satisfacción a través de las redes sociales con un mensaje cargado de agradecimientos.

En Trebujena, su alcalde, Jorge Rodríguez (IU), celebró la victoria de Unidas Podemos, la única registrada en la provincia. El regidor izquierdista ha subrayado que la coalición venció en el pueblo “con mayoría absoluta” -2.359 votos (53,21%)- y superando en 1.075 votos al PSOE, el siguiente partido en sufragios. “Gracias, Trebujena. Somos ejemplo”, ha escrito en las redes sociales.