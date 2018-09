"La plantilla de Navantia Puerto Real bajará de 400 a final de año"

El comité de empresa de Navantia Puerto Real volvió ayer a insistir en dos aspectos tras la reunión celebrada el miércoles en Madrid para avanzar en la negociación del plan estratégico. "La reunión duró poco más de media hora y sirvió para dar continuidad a lo que ya habíamos tratado con el anterior equipo de SEPI y Navantia (bajo el Gobierno del PP); sin embargo, no se habló de nada más", explicó ayer el presidente del comité puertorrealeño, Antonio Noria.

El sindicalista señaló que Puerto Real tiene dos problemas. El primero, afirmó, "que a diferencia del resto de astilleros, Puerto Real no sabe qué producto va a fabricar y no nos vamos a conformar con restos de trabajo de otras plantas". El segundo problema, dijo, afecta a la plantilla. "A final de año seremos menos de 400 -hoy son 460-, porque cuando los trabajadores van cumpliendo los 63 se van", aseguró Noria. Por eso, afirmó que "si esto no se aclara, Puerto Real tomará las medidas que decida la asamblea".

Por otra parte, una vez que parece haber pasado el debate sobre las corbetas, ayer se conoció que el Gobierno de Alemania ha aprobado la venta de cuatro sistemas de posicionamiento de artillería, según escribió el ministro de Economía, Peter Altmaier, en una carta a parlamentarios a la que ha tenido acceso la agencia británica de noticias Reuters.