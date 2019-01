Uno de los dos ediles andalucista seguirá en el gobierno municipal

Uno de los dos concejales del PA en Prado del Rey señala que no secundará la ruptura del pacto con el PP y mantendrá como hasta ahora sus funciones y sus competencias dentro del equipo de gobierno que preside el alcalde popular José Ramón Becerra. La andalucista Irene de Paula González argumenta que, por su parte, la coalición de gobierno no está rota después de que su compañero de filas y portavoz del grupo municipal del PA, Juan Antonio Fernández, anunciara que ya no era socio de gobierno por las discrepancias en la gestión municipal y abandonaba las competencias que tenía asumida.

“El pacto no está roto. Yo sigo con mis funciones. Las cosas no se hacen así. Lo ha dicho de boquilla que estaba roto, pero no hay un escrito formal”, añade Irene de Paula González. Pese a su permanencia, el PP gobernará lo que queda de mandato en minoría hasta las elecciones municipales, con cinco ediles populares y la edil andalucista. En la oposición tendrá los cinco concejales del PSOE, uno del PA y uno de IU. Irene González, que lleva las áreas de Cultura, Educación y Turismo, no se sumará tampoco con su voto a la reprobación del alcalde que el PSOE e IU llevarán a un pleno el día 21, donde pedirán su dimisión, por la pérdida de los fondos Profea (antiguo Per) para Prado del Rey, del que dependen decenas de desempleados del campo y a la que se apuntará, según ha anunciado, su antiguo compañero de gobierno, Juan Antonio Fernández.

El andalucista Juan Antonio Fernández, que ha sido estos tres últimos años el teniente de alcalde, rompe sus relaciones con su socio popular aduciendo que “la gota que ha colmado el vaso” ha sido el conflicto por la pérdida de los fondos Profea.

“No se puede ahora eximir de sus responsabilidades. Él ha estado como teniente de alcalde y ha podido tener conocimiento de todo lo que ha pasado con el Profea”, criticaba ayer el alcalde del PP, José Ramón Becerra, quien sostenía que el ex socio de gobierno “no me ha dado la cara directamente” cuando hizo la renuncia de sus competencias ya que las formalizó a través de un escrito en el registro. El alcalde recuerda que los andalucistas son socios del PSOE en la Diputación y la renuncia de Fernández puede entrañar una maniobra política. Becerra dice que convocará el mismo día 21 otro pleno de reprobación a la Diputación y la Subdelegación por el tema del Profea.