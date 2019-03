Cientos de personas se manifiestan contra el ingreso en prisión de Eva Corrales

Cientos de personas –más de 1.000, según la familia- se han manifestado hoy domingo en la céntrica Plaza de las Canteras de Rota para expresar su apoyo a Eva Corrales, ex alcaldesa del PP que ingresará esta semana que viene en prisión para cumplir una condena de cuatro años y medio de cárcel por el conocido como caso Horas Extra.

La concentración, organizada bajo el lema ‘Eva, estamos contigo’ comenzó a la una de la tarde y se prolongó hasta las tres. Durante dos horas de fuerte calor se sucedieron momentos emotivos entre aplausos y gritos de “Eva” en un acto en el que la atención se centró en la madre, los hermanos, el marido, la hija y demás familiares de la ex regidora roteña. Eva Corrales no asistió al acto –su familia no lo tenía previsto, pero tampoco lo descartaba-, dado el deseo de la madre de que no estuviera presente en estos momentos tan delicados de su vida, a sólo unas horas de su ingreso en prisión. La ex alcaldesa tiene de plazo hasta este viernes para entrar en la cárcel.

Además de muchos roteños, secundaron la convocatoria numerosos amigos de la familia procedentes de Cádiz, Sevilla e incluso Madrid, según ha informado a este medio Isaac Corrales, hermano de la ex regidora. No hubo intervenciones en la concentración, cuyo desarrollo estuvo marcado por la respuesta emocionada de los familiares a las constantes muestras de cariño que recibían de los asistentes.

En el plano político, se dejaron ver el ex alcalde de Roteños Unidos (RRUU), Lorenzo Sánchez; concejales de esta formación política y del PP, entre ellos la candidata popular, Auxiliadora Izquierdo; y representantes del partido Vamos con Rota, encabezados por su alcaldable, Juan Antonio Liaño, ex diputado provincial y ex edil que compartió labores de gobierno con Eva Corrales.

Al término de la concentración, los familiares han realizado una valoración muy positiva de la misma destacando que ha superado sus expectativas y reiterando que están “muy agradecidos al pueblo de Rota” por su respaldo. Para esta semana venidera no tienen prevista ninguna otra iniciativa. En palabras de Isaac Corrales, “lo que haremos será apurar los minutos que nos quedan con ella”.