Crece la flotilla de coches de biogás en Chiclana

“Estamos desarrollando algo que está rompiendo todos los esquemas, hasta el punto de decir que jamás se debe hablar de aguas residuales, ya que estamos demostrando que tiene una segunda vida”, expresaba Zouhayr Arbib, jefe de área de Sostenibilidad de Aqualia y responsable del proyecto All Gas puesto en marcha en la depuradora de El Torno de Chiclana.

Con estas palabras, el responsable de Aqualia se refería al nuevo vehículo industrial Volkswagen Caddy Trendline, adquirido por la empresa municipal Chiclana Natural, cuya particularidad estriba en ser el tercero que se incorpora a la flota de la empresa municipal impulsado por biogás.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, destacaba esta nueva adquisición y el éxito del proyecto All Gas que fue presentado hace diez años en la ciudad en el que, a través de las aguas residuales que llegaban a la depuradora, se podían cultivar algas que facilitan la producción de biogás.

“El lugar elegido para esta importante e innovadora iniciativa fue Chiclana por el espacio de salinas en el que se ubica la estación depuradora. Sin embargo, no sabíamos qué iba a ocurrir”, resaltó Román, quien reiteró que “el resultado de este proyecto está siendo todo un éxito, porque son ya siete los vehículos que están funcionando con biogás procedente del proceso de depuración de las aguas residuales de Chiclana”.

Los siete vehículos que se alimentan del biogás suministrado de manera experimental por el proyecto All-Gas se reparten en tres que realizan tareas municipales en Chiclana más otros cuatro de los que dispone Aqualia para las pruebas de combustible que se vienen realizando desde que los ‘railways’ (vías férreas) de cultivo de algas a tamaño real entraron en funcionamiento.

El nuevo vehículo que ha adquirido Chiclana Natural cuenta con una potencia de 110 caballos y prestará servicio en la Delegación Municipal de Medio Ambiente. Sus predecesores (una Fiat Dobló y otro idéntico al recién incorporado) lo han hecho en el Departamento de Agua de Chiclana Natural. Todos tienen un doble depósito de biogás y gasolina, por lo que puede repostar en cualquier estación de servicio en caso de necesidad. Al igual que estos, su adquisición se ha llevado en la modalidad de renting.

El regidor chiclanero indicó que “estamos hablando de que estos vehículos son muy competitivos económicamente, ya que son tres veces más baratos a la hora de repostar que cualquier otro de gasoil o gasolina. Además, el coste de depuración de las aguas también es más económico para la ciudad. Pero, por si no fuera esto poco, en términos ambientales, también es positivo, ya que se fija el CO2 atmosférico y desprende oxígeno a la atmósfera, lo que nos lleva a una economía circular”, recalcó José María Román. No obstante, el alcalde chiclanero precisó que “tenemos el handicap de que estos avances van por encima de la normativa en vigor. A veces no somos tan conscientes de lo que supone este proyecto en Chiclana y vemos cómo en media Europa se sorprenden por el resultado del mismo”, aseguró Román, quien ha aclaró que “se trata de un proceso más o menos simple, por ello, seguimos trabajando y la idea es que esta iniciativa también pueda usarse en el transporte urbano colectivo de Chiclana”.

Este combustible ecológico podrían usarse en un futuro en el transporte urbano de Chiclana

Zouhayr Arbib explicó que lo que se está haciendo en la depuradora de El Torno es transformar las aguas residuales en aguas depuradas produciendo una biomasa que posteriormente se convierte en un biocombustible de origen no fósil. “Así estamos creando nuestro propio combustible, sin necesidad de comprar a países como Arabia Saudí o Venezuela. Además, la gran ventaja es que se trata de un combustible que podemos generar diariamente sin depender del exterior”, apostilló el responsable de Aqualia.

Además, recordó que se está moviendo un vehículo con este tipo de combustible en Chiclana desde mayo de 2016 “y la calidad de biogás, que lo revisamos cada cinco minutos, es muy buena, ya que cumple con todos los estándares existentes”, añadiendo que en Aqualia se dispone de tres vehículos con conductores profesionales, que hacen una media de 500 ó 600 kilómetros al día”.